Український співак MELOVIN вперше зізнався, що страждає від невиліковної хвороби.

Про це знаменитість розповів у своєму Instagram. Артист раніше не наважувався поділитися новиною про свій недуг, адже сам був шокований та намагався зібратися до купи. За словами MELOVIN, саме через хворобу він помітно схуднув.

"У мене невиліковна хвороба, яка, на жаль, не лікується. Я давно хотів це розказати, але просто сам не міг зібрати себе до купи. Ви багато запитували мене, чому я так різко схуднув, як ви пишете, погарнішав. Все не спроста. Я хочу поділитися цим з вами, бо ви моя родина. Тяжко було з цим зібратися і розповісти", - зізнався артист.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Виконавець не став поки що вдаватися у подробиці та називати свій діагноз, однак пообіцяв, що згодом це зробить. Натомість співак зізнався, що тривалий час проходив медичні обстеження, а також натякнув, що його хвороба набута.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Я довго проходив різні медичні обстеження, зникав і не з'являвся у соцмережах. Потім в один момент я почав активно вести своє життя, бо зрозумів, коли, як не зараз, це робити. Я сподіваюся, ви мене підтримаєте. Всі подробиці я хочу розповісти вам якомога особисто", - додав виконавець.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Тим часом фани MELOVIN припускають, що в артиста стеатогепатит. У підтвердження цьому є аркуш із висновком лікарів, яким співак поділився в сторіз. Там вказано, що попередній діагноз – це стеатогепатит з вираженою активністю.

Висновок лікарів щодо хвороби MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, нещодавно ведучий Богдан Шелудяк розповів про свою тяжку хворобу. Шоумену діагностували синдром Гієна-Барре. Днями Богдан показав, який вигляд має після двох тижнів лікування.

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