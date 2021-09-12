MELOVIN вперше зізнався, що зустрічався з хлопцем: "Ми були разом шість років"

MELOVIN вперше зізнався, що зустрічався з хлопцем: "Ми були разом шість років"

Артист розповів, чому вони розійшлися.

Співак та учасник "Танців з зірками" MELOVIN, який нещодавно здійснив камінгаут, поділився пікантними подробицями особистого життя.

Виявляється, Костянтин зустрічався з хлопцем. Про це він розповів "Світському життю". Ексзакохані були разом цілих шість років. І всі ці роки артист боявся, що хтось про це дізнається. Але, як зізнався співак, вони розійшлися не через його страх, а тому що їхні стосунки стали надто холодними та спокійними.

"Я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо дуже все спокійно, мені хочеться скандалу, і навпаки. Я дуже не однозначна людина", - поділився MELOVIN.

Тому поки в юнака немає другої половинки. Хоча, як він говорить, є на це "натяки" як від дівчат, так і від хлопців.

"Поки, мені здається, що я не готовий до стосунків. Тому я поки не шукаю відносин, але ці відносини шукають мене. Тому що після камінгауту я отримую безліч повідомлень", - з усмішкою розповів артист.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN зізнався, як розповів про свою бісексуальність мамі. Це сталося, коли вони родиною відпочивали у Карпатах наприкінці 2020-го.

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