MELOVIN заговорив за новий роман із колегою по сцені й показав, як її з батьком знайомив

Артист відповів, чи є піаром його стосунки зі SWOIIA.

Український співак MELOVIN вперше прокоментував роман зі співачкою SWOIIA.

Так, спершу зірки записали дуетну пісню "Зодіак". Згодом у Мережі з'явилися дискусії про буцімто їхній роман. І поки фани ділилися думками про іскру між ними, MELOVIN зі SWOIIA опублікували у фотоблогу романтичне фото. На світлині пара ніжно поцілувалася на популярній українській музичній премії. Авжеж це підлило олії у вогонь.

Зрештою, артисти у коментарі програмі "Неймовірна правда про зірок" розставили усі крапки над "і" щодо особистого життя. За їхніми словами, спільна праця над піснею і дійсно переросла у щось особливе. Проте SWOIIA більше подробиць не стала розкривати й передала таке право MELOVIN.

"Взагалі-то я думала, що знайшла собі друга, а виявилося більше, ніж друга. Як дівчина не можу сама цього робити (називати себе парою – прим. ред.)", - заінтригувала виконавиця.

SWOIIA

Своєю чергою, MELOVIN на запитання журналістки, чи це піар-хід, відповів, що ні. І зізнався, що він має чимало спільних фото з колегою, де вони насолоджуються часом, проведеним разом. І навіть стверджує, що вже залишався у неї на ночівлю.

"Ми зрозуміли, що там щось зовсім не робочі стосунки. Щось пішло набагато далі. Ми дійсно багато часу проводимо разом: то я у неї, то вона у мене. Так, з ночівлею залишався. Коли вона поруч, то я млію", - заявив зірка.

MELOVIN і SWOIIA / Фото: instagram.com/melovin_official

Цікаво, що напередодні, у День святого Миколая, MELOVIN і справді ділився фото, як він з батьком у компанії SWOIIA затишно вечеряли вдома. Тож, схоже, виконавець відчуває велику довіру до колеги та вже знайомить її з родиною.

SWOIIA з татом MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Цимбалару також вперше заявила про свій новий роман. Своє щастя знаменитість знайшла після розлучення з колегою вісім місяців тому.

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