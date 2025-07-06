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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Melovin заявив про мобілізацію просто під час концерту: де служитиме 28-річний співак

Артист зробив важливу заяву на концерті у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Melovin

Melovin / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN приголомшив шанувальників заявою про мобілізацію.

Неочікувану новину артист повідомив під час свого концерту у Києві у розпал шоу, пише "Музвар". Просто зі сцени перед сотнями прихильників він поділився, що офіційно долучився до складу Ансамблю Державної прикордонної служби України. Його виступ супроводжувався грою музикантів цього ансамблю, які теж були присутні на сцені.

"З цього моменту я граю разом з цим ансамблем. І несу свою музичну службу разом з неймовірними музикантами з Державної прикордонної служби України", — з гордістю сказав MELOVIN.

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

До слова, зала вибухнула оплесками після такої новини — шанувальники підтримали співака за його рішення служити країні у творчому підрозділі. Тож тепер артист поєднуватиме сцену з офіційною службою — виступатиме у складі ансамблю на заходах, концертах та, ймовірно, гастролях на підтримку військових.

Нагадаємо, раніше про мобілізацію до Нацгвардії повідомив Віталій Бронішевський — музикант з гурту "Жадан і Собаки". Колектив також офіційно підтримав колегу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
227
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