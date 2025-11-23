ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
1 хв

MELOVIN заручився з військовим і замилував поцілунком з ним під час освідчення

У центрі Києва співак сказав своє «так».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
MELOVIN і його наречений

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN заручився з військовим і уперше показав свого коханого.

Тривалий час артист приховував свої стосунки, але щоразу інтригував фанів новими романами у шоубізі. Та всі вони виявилися несправжніми, бо насправді увесь цей час серце MELOVIN належало єдиній коханій людині. У фотоблогу зірка повідомив, що заручився з чоловіком-військовим, імені якого поки не розкриває.

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/melovin_official

Так, знаменитість уперше показав свого нареченого та милий момент освідчення. Зокрема, як його партнер у військовій формі став на одне коліно у центрі Києва та простягнув каблучку, подарувавши величезний букет троянд. MELOVIN у дописі зазначив, що відповів згодою. На фото помітно, як своє рішення пара закріпила поцілунком.

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/melovin_official

«На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав „так“. ЛГБТ-люди — не ідеологія. Не організація. Вони — наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті», — зворушив артист.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Марина Боржемська вперше розсекретила нові стосунки та розповіла про почуття.

Дата публікації
Кількість переглядів
272
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie