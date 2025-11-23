MELOVIN заручився з військовим і замилував поцілунком з ним під час освідчення

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN заручився з військовим і уперше показав свого коханого.

Тривалий час артист приховував свої стосунки, але щоразу інтригував фанів новими романами у шоубізі. Та всі вони виявилися несправжніми, бо насправді увесь цей час серце MELOVIN належало єдиній коханій людині. У фотоблогу зірка повідомив, що заручився з чоловіком-військовим, імені якого поки не розкриває.

Так, знаменитість уперше показав свого нареченого та милий момент освідчення. Зокрема, як його партнер у військовій формі став на одне коліно у центрі Києва та простягнув каблучку, подарувавши величезний букет троянд. MELOVIN у дописі зазначив, що відповів згодою. На фото помітно, як своє рішення пара закріпила поцілунком.

«На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав „так“. ЛГБТ-люди — не ідеологія. Не організація. Вони — наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті», — зворушив артист.

