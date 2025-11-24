- Дата публікації
- Категорія
- Гламур
Melovin заручився з військовим: зірка розкрив правду про стосунки і похизувався коштовною каблучкою
Співак зізнався, як почався його роман з майбутнім нареченим.
Український співак MELOVIN, який нещодавно заручився з військовим Петром Злотею, розкрив подробиці їхніх стосунків.
У своєму Telegram-каналі після резонансної новини артист розставив усі крапки над «і». Melovin зізнався, що закохався у чоловіка з першого погляду. Більше деталей артист вирішив приберегти для себе. Натомість показався вдома з тим самим букетом троянд, з яким йому освідчувався військовий. За словами музиканта, композиція складається з 501 квітки.
Водночас Melovin розсекретив, що каблучка з заручин була виготовлена популярним італійським брендом. Співак зазначив, що вона з золота та налічує «10 діамантів загальною вагою 0,07 карата».
«Трохи подробиць, як і обіцяв… і досить. Петя — це про кохання з першого погляду. 501 троянда», — підсумував виконавець.
Зазначимо, Петро заручився з Melovin наприкінці листопада. Пара офіційно поєднала свої долі в центрі Києва. До того закохані ніде не афішували особисте життя, але обоє здійснювали камінґаути.
Раніше редакція сайту писала, що відомо про нареченого MELOVIN, який служить у ЗСУ та молодший від співака на кілька років.