MELOVIN заспівав по-новому хіт Пугачової та влучно висміяв росіян

Український виконавець MELOVIN нещодавно відіграв концерт у Києві, де заспівав власну версію хіта російської співачки Алли Пугачової - "Живи спокойно, страна".

Артист замінив слова у композиції та присвятив її окупантам, які вороже вторглися в Україну. Зокрема, MELOVIN у власній версії хіта розповів, яка доля чекає на загарбників. Виконавець співає такі рядки: "Ти будеш гарним добривом для нас, якщо на нашу землю знову положиш "глаз", "гори спокійно русня, спецоперація така" та інше.

MELOVIN опублікував в Instagram відповідне відео, де він виконує перероблений хіт Пугачової.

До речі, концерт артиста у Києві був благодійним. Зібрані завдяки продажам квитків кошти команда співака передала на купівлю безпілотника.

"Дякую нашим Збройним силам України за змогу продовжувати робити свою справу! На своєму музичному та культурному фронті ми зробимо все, аби ви й надалі отримували необхідне задля перемоги! Тому ми передали кошти на безпілотник для 1-ї окремої бригади імені Івана Богуна. Слава Україні!" – прокоментував співак.

Нагадаємо, концерт MELOVIN не минув без неприємних інцидентів. "Тітушки" намагалися зірвати виступ артиста та влаштували мітинг проти ЛГБТ-спільноти.

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