MELOVIN заявив, що M1 відмовився показувати його новий кліп через камінгаут

MELOVIN заявив, що M1 відмовився показувати його новий кліп через камінгаут

Також артист зізнався, що терпить приниження від телеканалу.

Епатажний співак MELOVIN поскаржився на музичний канал M1.

Так, артист говорить, що телеканал відмовився показувати його новий кліп на пісню "Таємний знак" через камінгаут.

"Причина цього рішення зрозуміла для мене та моєї команди. Після незграбної та, звичайно ж, "випадкової" ситуації з відсутністю в трансляції частини мого перфомансу на Atlas Weekend і камінгауту на головній сцені, це рішення було дуже передбачуваним", - заявив артист.

Зазначимо, влітку артист просто на сцені Atlas Weekend поцілувався з дівчиною та хлопцем, а потім підняв прапор ЛГБТ. Втім, цей фрагмент не показали на телебаченні. На сторінці у Facebook гендиректор М1 написав, що справа не в цензурі, а в тому, що Костя Бочаров нібито не попередив про свій камінгаут.

Втім, MELOVIN стверджує, що вони говорили з телеканалом про це завчасно.

"Я пройшов з вашим телеканалом довгу історію відкритого булінгу, відкритих образ і принижень в мою адресу від не менш шановного генерального директора телеканалу! І це лайно я теж пройду", - повідомив співак.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN вирішив поділитися пікантними подробицями свого особистого життя. Артист зізнався, коли у нього був перший секс.

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