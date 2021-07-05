MELOVIN здійснив камінгаут та поцілувався з чоловіком на сцені Atlas Weekend

Поцілунок не показали в ефірі.
Український співак MELOVIN здійснив камінгаут.
Артист привселюдно заявив, що він бісексуал. Так, під час виступу на фестивалі Atlas Weekend артист поцілував дівчину, модель Маргариту Верховцеву, яка лесбійка, а потім злився у пристрасному поцілунку із чоловіком.
"Ми - сильний народ. Ми не боїмося рухатися вперед, відчувати ритм часу та йти в ногу з іншими демократичними країнами. Та цьому рухові заважають тільки старі склепи, спостерігачами яких я був сьогодні. Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу… І в цей самий час така любов не признається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України", – заявив зірка.
У коментарях зірки та фани підтримали виконавця. Однією з перших відреагувала співачка Злата Огнєвіч: "Мел! Я тебе підтримую! Свобода бути собою - сама велика цінність!!! Люблю за сміливість!".
- Пишаюся тобою! Аплодую стоячи
- Перший український артист, який не побоявся показати справжнього себе
- Неочікувано, але вау
- Молодець! Пишаюся
Нагадаємо, раніше MELOVIN назвав найнепристойнішу плітку про себе. Також співак відповів, чи вільне його серце.