MELOVIN здивував численними уколами та процедурами краси: "У мене зроблені губи і підборіддя"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN здивував численними уколами та процедурами краси.

Виконавець не соромиться зізнатися, що вдається до різних маніпуляцій у зовнішньому вигляді. На подкасті "Поза сценою" артист говорить, що коле ботокс від 19 років, аби позбутися мімічної зморшки між бровами. Також в обличчі виконавця є філери. Зокрема, у MELOVIN зроблене підборіддя та губи. А от щодо вилиць, то співакові не потрібно з ними жодних маніпуляцій, достатньо просто схуднути.

"Я колю ботокс від 19 років. У мене дуже глибока мімічна є зморшка між бровами. Вона дуже глибока, і я її завжди виправляв, підколював і все було прекрасно. У моєму обличчі є ботокс, є філери. У мене зроблені губи, у мене трошки зроблене підборіддя. У мене немає вилиць, я їх не роблю, у мене все добре, просто худнеш на 20 кг і все прекрасно. А окрім цього - це полімолочна кислота, якісь уколи краси, вітаміни. Я робив під очі уколи, колаген колов", - відверто розповів артист.

Виконавець також наголошує, що чоловікам теж необхідний догляд за зовнішністю. За словами співака, різноманітні уколи та процедури краси – це цілком нормальна практика.

