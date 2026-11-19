MELOVIN / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

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Український співак MELOVIN розповів, як пристосовується до відключень світла, де проводить вечори під час блекаутів та скільки часу може користуватися інвертором без підзаряджання.

Артист зізнався, що тривалі відключення електроенергії даються йому непросто. Замість того щоб залишатися вдома в темряві, він часто сідає в автомобіль і їздить містом. Так співак намагається відволіктися, слухає музику та знаходить місця, де можна провести час поза чотирма стінами. Компанію йому іноді складає собака. У межах проєкту «Наодинці з Гламуром» MELOVIN також розповів, що ще минулого року придбав інвертор, однак його потужності не завжди вистачає на тривалі відключення. Тому артисту доводиться стежити за споживанням електроенергії.

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«Стосовно блекаутів — жахливо переживаю. Сиджу в машині. Катаюся містом і таким чином трохи розтягую час, слухаю музику. Останнє, що я послухав, — це альбом Jamala. Повністю 55 хвилин, швидкість 40, для того, щоб відтягнути дорогу додому», — розповів співак.

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MELOVIN / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

За словами MELOVIN, інвертор він придбав після того, як зрозумів, що без додаткового джерела живлення буде складно. Пристрій працює приблизно вісім годин, однак на повноцінний день без електрики цього не вистачає. Щоб продовжити його роботу, артист намагається вимикати холодильник у певні моменти. А вечори без світла допомагають пережити звичайні свічки, які він дуже любить.

«Я купив ще минулого року, після того, як зрозумів, що ми так не впораємося. Його вистачає десь на вісім годин, тобто на повний блекаут протягом дня його не вистачає. А так у мене багато свічок. Ледстрічки — не моя історія, а свічки обожнюю», — поділився MELOVIN.

MELOVIN / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN зізнався в мрії про бісексуальне романтичне реаліті та заявив, що сам шукав би там кохання.

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