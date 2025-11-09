ТСН у соціальних мережах

Гламур
62
1 хв

MELOVIN здивував відвертостями про вподобання у стосунках та розкрив, чи є в нього кохана людина

Співак поділився переживаннями після розриву та думками про стосунки з чоловіками та жінками.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN відкрито розповів про свій особистий стан і поділився, чому наразі не перебуває у стосунках.

Співак зізнався, що його серце вже довгий час вільне, оскільки не загоїлося після зради експартнера. Втім, MELOVIN наголосив, що хотів би мати поруч кохану людину. Про це артист розповів у відео блогера Ніколаса Карми.

«Зараз я не в стосунках, але, звісно, хотілося б, щоб поруч була людина, з якою можна було б ділити життя», — щиро поділився виконавець.

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

Також зірка відверто розповів про свій досвід у стосунках, зазначивши, з ким йому легше і цікавіше будувати взаємини. Оскільки Melovin відкрито говорить про свою бісексуальність, йому поставили пряме запитання: з йому комфортніше: чоловіками чи жінками?

За словами Melovin, наразі він спостерігає за собою та своїм життям і не квапить події, але залишає двері відкритими для нових відносин: «З власного досвіду, легше з хлопцями, тому що я їх максимально розумію, але цікавіше з дівчатами».

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN і alyona alyona об’єднали голоси вперше та презентували трек «не схожі», поділившись цікавою історією його створення. Артисти розповіли, що робота над піснею була зовсім неординарною, і слухачів чекає несподіваний результат.

62
