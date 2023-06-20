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MELOVIN зі скандалом покинув відоме шоу через різкі жарти про ЛГБТ

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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3782
Час на прочитання
2 хв
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MELOVIN зі скандалом покинув відоме шоу через різкі жарти про ЛГБТ

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Артист обурився поведінкою інших учасників знімань.

Український співак MELOVIN був змушений піти зі знімань стендап-шоу через образливі висловлювання в бік представників ЛГБТ-спільноти.

Скандал трапився під час запису YouTube-проєкту "Біографія" в одному з київських клубів. MELOVIN став запрошений гостем на шоу, однак з обуренням кинув мікрофон та покинув знімальний майданчик через некоректні висловлювання з боку інших учасників.

Одразу після неприємної ситуації співак записав емоційне відеозвернення у своєму Instagram та пояснив свою позицію.

"Жарти перетворилися на банальний булінг без почуття гумору. Коли зачепили тему ЛГБТ+, пішли стереотипи.  Аби мова йшла тільки про мене - це одне. Але при мені ображали всіх представників спільноти, таких же повноправних українців. Людей, які мені не байдужі. І інтереси яких я досить давно захищаю. Бути присутнім на шоу, де при мені ображають цілу верству, де пропагують нетерпимість до інакшості, тим паче в момент, коли Україна обрала шлях до європейських цінностей", - висловився співак.

Артист зауважив, що зараз у всьому світі з повагою ставляться до представників сексуальних меншинств та святкують Місяць гордості. Тому, MELOVIN просто не може зроузміти, чому досі в Україні деякі люди демонструють свою неповагу до інших.

"Тобто світові бренди оголошують підтримку ЛГБТК+ спільноті, пізнавані логотипи стають веселковими. А четверо хлопців із України, моїх ровесників, пробують принизити тих, хто тільки-но виборює право на чесність. Разючий контраст, вам не здається?", - додав артист.

Зазначимо, що сам MELOVIN також є представником ЛГБТ-спільноти. Артсит здійснив камінг-айт та заявив про те, що є бісексуалом.

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Дата публікації
Перегляди
3782
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