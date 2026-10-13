MELOVIN зізнався в мрії про бісексуальне романтичне реаліті та заявив, що сам шукав би там кохання

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Український співак MELOVIN розповів, як запропонував творцям романтичного реаліті запустити бісексуальний сезон і сам зголосився взяти в ньому участь.

Артист переконаний, що українському телебаченню бракує сміливих експериментів. Він давно порушує питання про новий формат популярного проєкту. Ба більше, готовий не лише підтримати таку ідею, а й особисто випробувати себе в ролі головного героя. Однак поки що його пропозиція не знайшла відгуку в команди шоу. Причина, за словами співака, полягає в небажанні продюсерів ризикувати. Сам MELOVIN до такого рішення ставиться спокійно.

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«Я давно казав: треба запускати бісексуальний сезон Холостяка. І я б туди затесався із задоволенням. Але бояться, вважають, що не на часі. Ну ладно, хай роблять, як роблять», — поділився артист в інтерв’ю Blik.ua.

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MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN не приховує, що хотів би побачити на українському телебаченні формат, який дозволив би учасникам шукати кохання незалежно від статі потенційних партнерів. На його думку, аргумент про невідповідний час лише стримує розвиток індустрії та появу нестандартних проєктів.

Тема для співака особиста. У 2021 році на фестивалі Atlas Weekend він здійснив камінгаут, публічно заявивши про свою бісексуальність. Пізніше артист також відкрито розповідав про роман із військовим і парамедиком ЗСУ Петром Злотею. Їхня історія кохання дійшла до заручин: обранець MELOVIN освідчився йому на Майдані Незалежності в Києві.

MELOVIN з ексом / © instagram.com/melovin_official

Однак згодом пара розійшлася. Співак переживав розрив непросто й після завершення стосунків зосередився на музиці та власному психологічному добробуті.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN після важких запоїв кинув алкоголь і зізнався, чим його замінив.

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