MELOVIN зізнався, з ким зустрічається, та як почалися їхні стосунки

Обраницею артиста стала танцівниця.

Особисте життя українського співака MELOVIN останнім часом на слуху.

Так, артист відверто ділиться подробицями. Втім, програмі "Світське життя" співак зізнався, що наразі його серце зайняте. Обраницею виконавця стала його партнерка по паркету на "Танцях з зірками". Так, Мел нещодавно почав зустрічатися з Лізою Русіною.

MELOVIN та Ліза Русіна / instagram.com/melovin_official

"Зустрічатися ми почали нещодавно. Все почалося з повідомлень, коли ти там пишеш: "Ти така класна, добра, все окей". Заспокоюєш її. А потім вона пише: "Я тебе люблю". І я такий, що зараз коїться", - поділився щасливий співак.

Втім, попри те, що артистку подобаються й чоловіки, то з Лізою ж у них не "відкриті стосунки". Співак одразу заявив, що для нього – це табу.

"Для мене просто це табу одразу. Ні, зовсім. Якщо мені подобається людина, я з нею до кінця, наскільки це можливо", - заявив зірка.

MELOVIN та Ліза Русіна / instagram.com/melovin_official

До речі, Ліза ж відповіла, що вона нормально реагує на те, що її коханий – бісексуал.

"Я думаю, наразі 21 століття. І я навіть можу подумати про те, що мені можуть подобатися жінки. Люди - бісексуальні, і це нормально. Тому я не проти якихось експериментів, насправді", - поділилася Ліза.

Окрім цього, Катерина Осадча запитала у парочки, чи мали вони вже інтимну близькість. Мел доволі двояко відповів. Так, він сказав, що стосунки – це не обов'язково секс. Втім, між ними не платонічна любов.

"Мені здається, коли є платонічна любов, то тебе не надихає тіло людини. А тіло Лізи мене дуже надихає, і не тільки", - прокоментував співак.

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