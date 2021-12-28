MELOVIN зробив відверте зізнання, що в нього був секс лише з чоловіками

В артиста не було інтимної близькості з дівчатами.
Співак MELOVIN влітку зробив камінгаут.
Після цього довкола особистого життя виконавця з'явилося чимало пліток. Особливо після того, як Мел розповів, що шість років зустрічався з хлопцем. Тому деякі фани почали вважати, що артист насправді бісексуал. Втім, зірка хоч і зізнався, що у нього був секс лише з чоловіками, однак дівчата йому також подобаються.
"Це дуже безглуздо говорити, що я гей. Люди, які це говорять, вони не знають мене краще, аніж я себе. Вони не знають, які в мене стосунки. Це все дуже дико", - поділився співак на YouTube-каналі DOROTYE.
Втім, знаменитість зізнався, що йому б хотілося вже знайти свою другу половинку. Неважливо, хто це буде: дівчина чи чоловік.
До речі, зірка також натякнув, що цього року вперше по-справжньому закохався. Скоріш за все, обранцем співака був чоловік.
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