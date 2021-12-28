MELOVIN зробив відверте зізнання, що в нього був секс лише з чоловіками

MELOVIN зробив відверте зізнання, що в нього був секс лише з чоловіками

В артиста не було інтимної близькості з дівчатами.

Співак MELOVIN влітку зробив камінгаут.

Після цього довкола особистого життя виконавця з'явилося чимало пліток. Особливо після того, як Мел розповів, що шість років зустрічався з хлопцем. Тому деякі фани почали вважати, що артист насправді бісексуал. Втім, зірка хоч і зізнався, що у нього був секс лише з чоловіками, однак дівчата йому також подобаються.

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

"Це дуже безглуздо говорити, що я гей. Люди, які це говорять, вони не знають мене краще, аніж я себе. Вони не знають, які в мене стосунки. Це все дуже дико", - поділився співак на YouTube-каналі DOROTYE.

Втім, знаменитість зізнався, що йому б хотілося вже знайти свою другу половинку. Неважливо, хто це буде: дівчина чи чоловік.

До речі, зірка також натякнув, що цього року вперше по-справжньому закохався. Скоріш за все, обранцем співака був чоловік.

Читайте також: