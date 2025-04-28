MELOVIN зробив відверту заяву про роман з колегою SWOIIA: "Це не буквальне кохання"

MELOVIN і SWOIIA

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Український співак MELOVIN розсекретив подробиці про стосунки з колегою SWOIIA.

Пара після публічного проявлення почуттів все менше афішує свій роман. Артист пояснив, що й досі продовжує насолоджуватися часом зі SWOIIA. За словами Melovin, їхні стосунки можна назвати платонічними. Зокрема, зірки багато проводять час наодинці, турбуються одне про одного, але інтим при цьому відсутній. Своєю чергою співак стверджує, що доля звела їх для заліковування травм з минулого.

"Між нами були настільки теплі стосунки, що ми могли прокинутися разом у ліжку, платонічно, без сексу. При цьому ми не плануємо нічого серйозно. Це не буквальне кохання. Але я це називаю романтичними стосунками. Це не те кохання, коли ви займаєтеся сексом. Я часто був у Каті, будив її, ми йшли гуляти, вона до мене приїжджала… Це були стосунки без гойдалок. Інколи так і треба полікувати один одного після негативного досвіду. Бо у неї була негативна історія у минулому й у мене так само. Тому це й мало таки вигляд, що ми нібито підемо під вінець. Бо дійсно це було щиро", — пояснив Melovin в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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MELOVIN і SWOIIA / © instagram.com/melovin_official

Зараз Melovin і SWOIIA більше схиляються до стосунків без зобов'язань. Виконавець зізнається, що їхня романтика не така, як всі звикли уявляти, а поза шаблонами. Зокрема, більшого значення для обох зараз відіграє спорідненість душ і турбота, оповита романтикою.

"Романтика супроводжувала й досі супроводжує наші стосунки. Але ми реально витирали один одному сльози. Ми телефонуємо й розповідаємо історії, які ніхто ніколи не буде знати. Це платонічна любов, коли ти готовий приїхати, витерти сльози й купити їй щось смачненьке. Для мене це легкі романтичні стосунки, які не зобов'язують ні до чого", — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Дантес показався з обраницею та як з нею романтично час проводить.