Меми про фінал "Євробачення-2024": Nemo "вкрали" шубу в Go_A, а "Олег Винник" засвітився у залі

У ніч проти 12 травня у Мальме, Швеція, відгримів міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024".

Цьогоріч перемогу виборола Швейцарія та її представник Nemo з піснею The code, який від суддів і глядачів отримав 591 бал. А Україна за результатами голосування посіла третє місце.

Тим часом під час пісенного конкурсу не обійшлося без курйозних моментів. Зокрема, українці вже встигли зробити безліч мемів про "Євробачення-2024", де згадали учасницю "Євробачення-2021" Go_A, розтрощений кубок переможця і свої скалічені нерви після нічних вболівань.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала найсмішніші меми про фінал "Євробачення-2024", який відбувся у Мальме, Швеція.

Традиційно "Євробачення-2024" розпочалося вже пізно ввечері й тривало першу половину ночі. Тож, єврофани мусили відкласти сон на потім, щоб вболівати за Україну й унаслідок добряче перенервувати через це. Свій стан українці описали у доволі промовистих картинках.

Меми про "Євробачення-2024"

Меми про "Євробачення-2024"

Меми про "Євробачення-2024"

Меми про "Євробачення-2024"

Також у Мережі українці пригадали тих, хто спочатку хейтив "Євробачення-2024" та наших учасниць, а потім "перевзувся" і став палким прихильником українських представниць.

Меми про "Євробачення-2024"

Меми про "Євробачення-2024"

Меми про "Євробачення-2024"

Юзери просто не могли оминути мемів про росіян, а точніше їхню відсутність на сцені. Так, звичайний скриншот з виступу Вірменії набув нових яскравих для українців сенсів.

Меми про "Євробачення-2024"

Меми про "Євробачення-2024"

Добряче дісталося виступу цьогорічного представника Німеччини Ісааку. Деяким українцям здалося, що конкурсант аж занадто багато використав вогню у своєму номері на сцені.

Меми про "Євробачення-2024"

Меми про "Євробачення-2024"

До речі, єврофани пильно слідкували не лише за сценою та виступами, але й глядачами у залі. Тож, навіть віднайшли "Олега Винника".

Меми про "Євробачення-2024"

Меми про "Євробачення-2024"

Чимало жартів полетіло в бік переможця Nemo. Зокрема, його шуби і конфузу, який стався у прямому ефірі. Так, виконавець ненароком розбив кришталевий кубок одразу після його вручення. Тож, єврофани запропонували в якості трофею дарувати щось набагато корисніше й міцніше, наприклад, київський торт.

Меми про "Євробачення-2024"

Меми про "Євробачення-2024"

Меми про "Євробачення-2024"

Меми про "Євробачення-2024"

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про найгучніші скандали на "Євробаченні-2024" та чим вони закінчилися.

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