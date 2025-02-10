Меми про нацвідбір на "Євробачення-2025": "член" Катерина Павленко і розлючена Руслана з батогами

У суботу, 8 лютого, відгримів Національний відбір на "Євробачення-2025", де перше місце виборов гурт Ziferblat.

Мережа вже просто вибухнула жартами. Користувачі наробили купу мемів про зірок, фіналістів та ведучих. Звичайно, не оминули увагою солістку Go_A Катерину Павленко, яка попросила замість "членкині" називати її "членом". Також користувачі оцінили виступ співачки Руслани з батогами не лише у співочому плані.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала меми про нацвідбір на "Євробачення-2025". Тож, пропонуємо трішки зарядитися позитивним настроєм.

Цьогоріч оголошення переможця було без інтриги. Річ у тім, що можна було порахувати, що Ziferblat переможе, адже MOLODI не вистачало одного балу. Тим не менш, ведучі тягнули інтригу до останнього. А користувач тим часом опублікував фото Ziferblat, де двоє учасників гурту хвилюються, а один усміхається, адже все встиг порахувати.

Мем про нацвідбір на "Євробачення-2025"

Ще юзери звернули увагу, що цьогоріч трішки порушилася традиція – після нацвідбору не було гучних скандалів.

Мем про нацвідбір на "Євробачення-2025"

Звичайно, висловилися і про переможців конкурсу.

Мем про нацвідбір на "Євробачення-2025"

Стала героїнею мемів і співачка Руслана, яка виступала на сцені з батогами. Користувачі припустили, що саме так "мама повертається після батьківських зборів".

Мем про нацвідбір на "Євробачення-2025"

Дісталося й ведучому Василю Байдаку, а точніше його костюму.

Мем про нацвідбір на "Євробачення-2025"

Користувачі також не оминули увагою зовнішній вигляд учасників гурту MOLODI.

Мем про нацвідбір на "Євробачення-2025"

А от Катерина Павленко сама про себе пожартувала.

Мем про нацвідбір на "Євробачення-2025"

Мем про нацвідбір на "Євробачення-2025"

Нагадаємо, Україну на "Євробаченні-2025" представить гурт Ziferblat. Пропонуємо дізнатися, що відомо про колектив, який переміг на нацвідборі.

Читайте також: