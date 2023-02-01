Меми про зірок: Він Дізель не може без сім'ї, а сумний Кіану Рівз сидить на лавці

Знаменитості доволі часто стають героями мемів та фотожаб, які роками не втрачають своєї популярності.

Хтось побачив кумедне фото зірки або якусь епічну сцену у кінокартині і понеслося. Чого тільки не вигадують користувачі Мережі, аби викликати усмішку. Це і "сумний Кіану Рівз", який був просто голодний та їв сендвіч, і "домашній Роберт Паттінсон", якого у такому вигляді складно назвати зіркою Голлівуда, і Він Дізель, який не може без сім'ї.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку кумедних мемів, героями яких ставали популярні знаменитості.

Кіану Рівз

Знаменитий канадійський актор доволі часто стає героєм фотожаб. Утім, серед "народної творчості" є й навіть легендарний мем. Підставою для фотожаб стало фото Кіану, де він нібито сидить сумний на лавочці та їсть сендвіч. Знімок навіть отримав назву "сумний Кіану".

Меми про сумного Кіану Рівза

Про актора ще є один мем, який здобув чималу популярність. Зокрема, користувачі вигадали стиснути фото Рівза, яке було зроблене на конференції E3. Для мема взяли знімок Кіану у повний зріст, а поруч розмістили актора у "стиснутому" вигляді. Ця фотожаба породила чимало кумедних порівнянь.

Меми про Кіану Рівза

Він Дізель

Американський актор став героєм чи не всіх мемів про сім'ю. Фотожаби за участі Дізеля почалися після виходу на екрани стрічки "Форсаж". У серії фільмів сім'я відіграє важливу роль. Тим часом головний герой франшизи Домінік Торетто, якого втілив на екрані Він Дізель, постійно говорить про родину і вважає її головним пріоритетом у житті. Таке життєве кредо головного героя породило чимало мемів. У фотожабах з'являється зображення Віна Дізеля, де йому достатньо сказати лише слово "сім'я", і він зробить все, що завгодно.

Меми про Віна Дізеля

Меттью Макконагі

Американський актор став героєм мемів завдяки одному кадру із серіалу "Справжній детектив". В одній зі сцен персонаж Меттью нервово палить цигарку з витріщеними очима і напруженим виразом обличчя. Користувачам Мережі це здалося кумедним, і вони почали вигадувати безліч фотожаб.

Меттью Макконагі у серіалі "Справжній детектив" / Фото: Фото з відкритих джерел

Також ще один кадр із серіалу "Справжній детектив" за участі Меттью став підґрунтям для мемів. Йдеться про сцену, де герой актора сидить за столом та розводить руками.

Меттью Макконагі у серіалі "Справжній детектив

Джон Траволта

Американському актору теж поталанило стати героєм мемів завдяки кінокартині. У стрічці "Кримінальне чтиво" герой, якого грає Траволта, стоїть у чорному костюмі, розводить руками і дивиться здивовано навкруги. Цей кадр із фільму почали використовувати для опису життєвих кумедних ситуацій, що викликають збентеження.

Джон Траволта у фільмі "Кримінальне чтиво"

Роберт Паттінсон

Актор став героєм мемів завдяки фото, де він неголений, із зав'язаним волоссям та у спортивному костюмі стоїть на кухні. Знімок Роберта розвірусився, адже він там взагалі не схожий на зірку Голлівуда. Юзери вигадували ситуації, в які міг би потрапити Паттінсон у такому "домашньому" вигляді.

Роберт Паттінсон

Згодом користувачі пішли далі та почали поєднувати фото актора у спортивному костюмі з кадрами фільмів, де він грав. Меми були дійсно кумедні та життєві.

Меми про Роберта Паттінсона

Крістен Стюарт та Роберт Паттінсон

Не оминули юзери й кіносагу "Сутінки", де Паттінсон зіграв головну роль. Щоправда, тут вже йому дісталося разом з його колегою, акторкою Крістен Стюарт. Користувачі вигадували свою версію розвитку подій фільму та діалоги головних героїв.

Джонні Депп і Ембер Герд

Публічні судові перипетії зіркового експодружжя користувачі теж не оминули увагою. Тема скандального розлучення акторів породила чимало мемів. Щоправда, дісталося саме Ембер. Потужна фанбаза Деппа не змогла пробачити Герд, що вона обмовила їхнього кумира.

Мем про Ембер Герд

Анджеліна Джолі

Героїнею "народної творчості" стала й голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Щоправда, мемами вибухнули українці. Приїзд знаменитості минулого року до Львова став справжньою несподіванкою. Утім, це не завадило вигадникам зробити безліч мемів про голлівудську акторку, яка приїхала до українського міста. Кумедності мемам додав хлопець у навушниках, який сидів у кав'ярні та навіть не помітив, що до закладу зайшла Джолі.

Фото: Фото з відкритих джерел

Фото: Фото з відкритих джерел

Фото: Фото з відкритих джерел

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