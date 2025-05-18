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Меми про фінал "Євробачення-2025": Klavdia Petrivna від Іспанії та розчарування в голосуванні
Українці традиційно з гумором відреагували на фінал "Євробачення" та наробили купу мемів і фотожаб.
У швейцарському місті Базель у ніч проти 18 травня відгримів 69-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".
Цьогоріч перемогу здобула Австрія. Країну представляв співак JJ з піснею Wasted Love. Тим часом Україна посіла 9-те місце, виборовши у сумі 218 голосів від суддів та журі.
Серед українців є чимало фанів "Євробачення". Вони не втрималися та вже, як за традицією, наробили чимало фотожаб про гранд-фінал конкурсу. Редакція сайту ТСН.ua зібрала найцікавіші меми про "Євробачення-2025".
Звичайно, єврофани не оминули увагою погоду в травні. Коли зазвичай цього місяця вже тепло, наразі ж це все доволі мінливо. Користувачі зазначили, що переможці "Євробачення-2024" Nemo своїм образом передали весь настрій травня, коли не знаєш, що одягнути. Зокрема, артисти виступали в вечірній сукні та теплій шапці.
Пильні єврофани кинули оком також на виступ України. Наприкінці номера соліст гурту Ziferblat став посеред прожекторів, що ніби демонстрували крила птаха. Все б нічого, але в перфекціоністів сіпалося око. Річ у тім, що співак Даниїл Лещинський стояв не по центру крил, а трішки праворуч.
А от Іспанія цьогоріч відправила свою "Klavdia Petrivna". Представниця країни на початку номера поставала в чималому брилі, що приховував обличчя. Українцям одразу спала на думку Klavdia Petrivna, яка робила так само.
До речі, після нацвідбору на Ziferblat посипалося чимало критики, мовляв, це буде перший рік, коли Україна не потрапить до гранд-фіналу. Утім, так відбувається щороку. Тож, користувачі пожартували, що українці спочатку критикують свого представника, а потім завзято підтримують.
Дісталося трішки й представнику Італії. Річ у тім, що виконавець замазав обличчя білим гримом. Користувачі жартували, що саме такого кольору й в них шкіра, коли вони з'їдають салат не першої свіжості.
Але італійцеві немає чого жалітися, на відміну від Франції. У представниці країни головним реквізитом був пісок. Єврофанам це ну дуже вже нагадав лоток кішки.
Та найбільше користувачі жартували про фінальні результати голосування. Як виявилося, чимало хто був незадоволений кінцевою таблицею балів. До речі, цьогоріч результати суддівського та глядацького голосування кардинально відрізнялися.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про результат голосування конкурсу. Пропонуємо ознайомитися, які місця посіли країни-учасниці у фіналі "Євробачення-2025".