Меми про фінал "Євробачення-2025": Klavdia Petrivna від Іспанії та розчарування в голосуванні

Nemo на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Реклама

У швейцарському місті Базель у ніч проти 18 травня відгримів 69-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

Цьогоріч перемогу здобула Австрія. Країну представляв співак JJ з піснею Wasted Love. Тим часом Україна посіла 9-те місце, виборовши у сумі 218 голосів від суддів та журі.

Серед українців є чимало фанів "Євробачення". Вони не втрималися та вже, як за традицією, наробили чимало фотожаб про гранд-фінал конкурсу. Редакція сайту ТСН.ua зібрала найцікавіші меми про "Євробачення-2025".

Реклама

Звичайно, єврофани не оминули увагою погоду в травні. Коли зазвичай цього місяця вже тепло, наразі ж це все доволі мінливо. Користувачі зазначили, що переможці "Євробачення-2024" Nemo своїм образом передали весь настрій травня, коли не знаєш, що одягнути. Зокрема, артисти виступали в вечірній сукні та теплій шапці.

Меми про фінал "Євробачення-2025" / © фото з соцмереж

Пильні єврофани кинули оком також на виступ України. Наприкінці номера соліст гурту Ziferblat став посеред прожекторів, що ніби демонстрували крила птаха. Все б нічого, але в перфекціоністів сіпалося око. Річ у тім, що співак Даниїл Лещинський стояв не по центру крил, а трішки праворуч.

Меми про фінал "Євробачення-2025" / © фото з соцмереж

А от Іспанія цьогоріч відправила свою "Klavdia Petrivna". Представниця країни на початку номера поставала в чималому брилі, що приховував обличчя. Українцям одразу спала на думку Klavdia Petrivna, яка робила так само.

Меми про фінал "Євробачення-2025" / © фото з соцмереж

До речі, після нацвідбору на Ziferblat посипалося чимало критики, мовляв, це буде перший рік, коли Україна не потрапить до гранд-фіналу. Утім, так відбувається щороку. Тож, користувачі пожартували, що українці спочатку критикують свого представника, а потім завзято підтримують.

Реклама

Меми про фінал "Євробачення-2025" / © фото з соцмереж

Дісталося трішки й представнику Італії. Річ у тім, що виконавець замазав обличчя білим гримом. Користувачі жартували, що саме такого кольору й в них шкіра, коли вони з'їдають салат не першої свіжості.

Меми про фінал "Євробачення-2025" / © фото з соцмереж

Але італійцеві немає чого жалітися, на відміну від Франції. У представниці країни головним реквізитом був пісок. Єврофанам це ну дуже вже нагадав лоток кішки.

Меми про фінал "Євробачення-2025" / © фото з соцмереж

Та найбільше користувачі жартували про фінальні результати голосування. Як виявилося, чимало хто був незадоволений кінцевою таблицею балів. До речі, цьогоріч результати суддівського та глядацького голосування кардинально відрізнялися.

Меми про фінал "Євробачення-2025" / © фото з соцмереж

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про результат голосування конкурсу. Пропонуємо ознайомитися, які місця посіли країни-учасниці у фіналі "Євробачення-2025".

Реклама