Меми про нацвідбір на "Євробачення-2026": героїчна витримка "Дії" та "Буданов" серед учасників

Фіналістки нацвідбору на "Євробачення-2026"

У суботу, 7 лютого, відгримів Національний відбір на "Євробачення-2026", де перемогла співачка LELÉKA.

Традиційно після фіналу нацвідбору Мережа рясніє не лише враженнями від виступів учасників, а й мемами та фотожабами. До прикладу, "Дія" героїчно витримала наплив єврофанів, які поспіхом голосували за фаворитів, а хтось запримітив "Кирила Буданова" серед фіналістів. Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку найкумедніших жартів.

Єврофани не втримались від жартів про "Дію", де можна голосувати за фаворита. Річ у тім, що 2024 року застосунок не витримав навантаження і просто не працював. Тож, тоді не вдалося обрати переможця нацвідбору того ж вечора. А цьогоріч "Дія" героїчно витримала наплив єврофанів.

Цьогоріч "Дія" витримала наплив єврофанів

Все ж таки молитви допомогли

Чимало жартів було й про фіналістів нацвідбору, які вже не перший рік намагаються потрапити на конкурс. Зокрема, у пісні Monokate "ТУТ" звернули увагу на такі рядки: "І ти тут, і я тут, а його немає". Єфровани пожартували, що і Monokate тут, і Jerry Heil тут, а MELOVIN немає.

Трійка не зібралась

Також не вперше бере участь у нацвідборі KHAYAT. Єврофани жартують, що час його вже відправити на конкурс, бо інакше буде як у Молдові, коли Tudor Bumbac щороку намагається потрапити на "Євробачення".

KHAYAT не втрачає надії потрапити на "Євробачення"

Звичайно ж, у реаліях війни й на цю тему теж були жарти. Jerry Heil літала над сценою, і на екрані транслювалося безліч зображень артистки. Користувачі пожартували про "Шахеди", які намагається збити ППО.

Які часи - такі і жарти

Які часи - такі і жарти 2.0

Взагалі, Jerry Heil дісталось чимало жартів: і про 12 балів від Ватикану, і про слова "Господи, Господи, Господи Боже, ти один нам допоможеш".

12 балів від Ватикану Jerry Heil однозначно отримала б

Але Jerry Heil спробувала

Jerry Heil знається на прикрасах

Дісталося й суддям. Цьогоріч у членів журі не було великого спільного стола. Натомість поруч із кожним стояв маленький. Деяким за формою він нагадував кальян.

Так ось чому прибрали загальний стіл

Єврофани теж звернули увагу на моменти на сцені. Наприклад, барабанник гурту Molodi у моменті тримав руку на серці. Користувачі жартували, що в цей момент у нього в навушниках грав гімн України.

Правильно розставив пріоритети

А деякі користувачі звернули увагу, що на сцені з'явився "Кирило Буданов". Єврофанам бек-вокаліст KHAYAT був ну дуже на нього схожий.

Не вдалося лишитися непоміченим

Не оминули увагою й теми плагіату. Valeriya Force, схоже, надихнулась чужим костюмом.

Схоже, трішки надихнулась

А от LELÉKA взагалі використала в номері безпрограшний варіант. Річ у тім, що деякі елементи у виступі артистки нагадували ті, які були свого часу в Джамали, коли та брала участь у "Євробаченні-2016" та перемогла.

Схоже, трішки надихнулась 2.0

Нагадаємо, 7 лютого відгримів нацвідбір на "Євробачення-2026". Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як минув конкурс. Наприклад, суддю Руслану запідозрили в порушенні правил, а фіналістка Jerry Heil обурилась, що її виступ не показали повністю.