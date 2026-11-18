Віталій Загоруйко / © instagram.com/zagoruikovitalii

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Учасник шоу «Танці з зірками» Віталій Загоруйко розповів, як проходить його військова служба, за яких обставин він мобілізувався та яких зусиль довелося докласти, щоб потрапити на концерт.

Артист зізнався, що приїхати на захід йому було непросто. Для цього довелося оформлювати листи та клопотання, аби отримати відповідний дозвіл від командування. Водночас він наголосив, що після виступу повернеться до виконання військових обов’язків. Загоруйко також уперше для «Наодинці з гламуром» відверто розповів, як саме потрапив до війська. За його словами, мобілізація відбулася не за його власною ініціативою. Проте артист не соромиться цього та запевняє, що розумів: рано чи пізно опиниться на службі.

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«Довелося дуже складно сюди вирватися. Через листи, через клопотання і таке інше. Завтра повернуся і буду відстоювати нашу державу», — розповів він журналістці Анні Севастьяновій.

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Віталій Загоруйко та Юлія Сахневич / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

На запитання про обставини мобілізації Загоруйко відповів відверто. Він пояснив, що певний час відкладав цей момент, оскільки хотів якомога більше реалізуватися у творчості.

«Мене мобілізували. Я цього не соромлюся. Тому що я, насправді, знав, що я там буду. І я цей момент відкладав, тому що хотів максимально більше зробити в мистецтві», — зазначив артист.

Віталій Загоруйко та Юлія Сахневич / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ

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