"Мене розривало": Єфросиніна пояснила, чому співчувала втраті Федишин у халаті й з розчіскою

Ірина Федишин, Маша Єфросиніна

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Українська ведуча Маша Єфросиніна виправдалася за скандальне відео у домашньому халаті та з розчіскою в руках, у якому висловлювала підтримку співачці Ірині Федишин, яка втратила доньку.

Ведуча звернула увагу на реакцію користувачів після того, як короткий уривок її відео почали поширювати в соцмережах і критикувати вигляд і її дії під час звернення до співачки. За її словами, повний запис спочатку сприймали зовсім інакше, адже глядачі чули звернення цілком, а не лише перші секунди.

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«На жаль, бачу, що відбувається у коментарях під моїм останнім відео. Дякую моїй аудиторії, що до вирізання перших 20 секунд мого звернення і його пусканню по соцмережах, не було негативних коментарів. Всі дивилися до кінця і зрозуміли, про що була мова», — зазначила Єфросиніна.

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Дата публікації 11:29, 15.10.26 Кількість переглядів 93 Єфросиніна прокоментувала трагедію Федишин та потрапила в скандал: чому критикують ведучу

Зірка не заперечувала, що її вигляд на початку ролика міг здатися невідповідним ситуації. Водночас вона закликала не зосереджуватися лише на цьому, а звернути увагу на зміст сказаного. Адже відео було реакцією на коментарі, у яких користувачі цинічно робили «винною» саму Федишин у втраті дитини.

Маша у фотоблогу зізналася, що записала звернення спонтанно — настільки її обурили ті токсичні висловлювання на адресу співачки. Вона хотіла підтримати Ірину та нагадати про необхідність тактовності, коли людина переживає горе.

«Та у вирізаному шматку це дійсно має поганий вигляд. Такий вигляд, ніби мені однаково. Я хочу сказати, що жодною мірою не хотіла нікого образити. Зрозуміло, що я одразу написала родині Федишин, коментувала їхні дописи… Але мене просто розривало від побаченого в коментарях: коли жінки ненавидять інших жінок, коли у них горе. Я в такому пориві записала те відео з першого разу», — розповіла ведуча.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна також пояснила, що на момент запису робила ранкову рутину. Саме тому слова співчуття збіглися в часі з розчісуванням волосся. За її словами, це не було продуманим рішенням чи спробою «хайпанути» на трагедії, а дійсно щирим співчуттям.

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«Так, я була у ванній і приводила себе до ладу. І фраза про співчуття потрапила на це розчісування. Так буває, це не було спеціально. Я завжди, коли нервую, щось роблю. Це співпадіння. Мені шкода, що у 20-секундного ролика більше переглядів, ніж у мого повного», — додала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про особисте життя Ірини Федишин — як вона втратила доньку на восьмому місяці вагітності та яка доля її спіткала у шлюбі з Віталієм Човником.

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