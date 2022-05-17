"Мені самому незручно": Kalush Orchestra про оцінки від українського журі для Польщі на "Євробаченні"

"Мені самому незручно": Kalush Orchestra про оцінки від українського журі для Польщі на "Євробаченні"

Українське журі поставило для Польщі нуль балів на "Євробаченні-2022", а от українці отримали від них 12.

Одразу ж після оголошення оцінок, українці почали масово обурюватися і звинувачувати журі.

На пресконференції лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів, що склалась дуже дивна ситуація. Особисто йому сподобалась пісня учасника від Польщі Охмана.

"Стосовно того, що поставили оцінки Польщі… Насправді дуже дивна ситуація. Мені самому незручно перед Польщею. Мені особисто дуже подобається Охмана пісня, і вона навіть в топ моїх п'ять. Тому це було дивно. Я не знаю всіх деталей. Я читав, що там щось наче якось не так з оцінюванням було", - прокоментував Олег.

Утім, Kalush Orchestra сподівають, що поляки не образилися на українців. Та й раніше Олег розповів, що польські прикордонники, яких він зустрів, коли перетинам кордон, точно не образилися. Вони просили співати Stefania, фотографувалися та брали автографи.

"Але, маю надію, що наші друзі поляки не будуть тримати образи ні на кого, бо сталося дійсно якось не дуже", - додав Олег.

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