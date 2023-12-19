Мерая Кері після семи років стосунків розійшлася з молодим бойфрендом – ЗМІ

Коханий не супроводжував виконавицю у концертному турі, а також не вирушив разом із нею у відпустку.

Популярна американська співачка Мерая Кері розійшлася з молодим бойфрендом, танцівником Браяном Танакою.

Про розрив пари після семи років стосунків пише видання People. Зокрема, Мерая Кері відіграла у листопаді концертний тур, тим часом Браян не супроводжував її, як робив це раніше.

Ба більше, джерело повідомило виданню, що нині виконавиця насолоджується відпусткою в місті Аспен, США. На відпочинок попдіва вирушила без свого коханого. Це вперше, коли співачка та танцівник не насолоджуються відпусткою разом.

Мерая Кері та Браян Танака / Фото: Getty Images

Ба більше, закохані припинили ділитися спільними знімками у фотоблогу, а на публіці пару востаннє бачили разом аж у березні цього року.

Представники Мераї Кері відмовилися давати коментарі щодо подробиць її особистого життя та ймовірного розриву з бойфрендом.

Зазначимо, співачка та танцівник познайомилися далекого 2006 року. Спочатку їх поєднували лише творчі стосунки. Однак у жовтні 2016 року стало відомо, що пара почала зустрічатися.

Мерая Кері та Браян Танака / Фото: instagram.com/bryantanaka

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua традиційно підбиває підсумки року, що минає. Раніше ми писали, хто з зірок розлучився 2023 року.

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