Мережа вибухнула кумедними мемами на Дрейка з гострим соусом у презервативі

Мережа вибухнула кумедними мемами на Дрейка з гострим соусом у презервативі

Репер виявився передбачливим хлопцем.

Днями канадський репер Дрейк наробив галасу своєю передбачливістю.

Виконавець після сексу з малознайомою дівчиною у барі налив у використаний презерватив гострий соус. Горе-коханка цього не знала і коли Дрейк викинув кондом у смітник і вийшов геть, спробувала влити у себе вміст контрацептиву, аби завагітніти.

У результаті дівчина отримала інтимні опіки та збирається подати до суду на Дрейка. Поки вони там розбираються хто правий, хто винуватий, юзери стали на бік репера і зазначили, що він все правильно зробив. Мовляв, щоб у інших жінок не було бажання повторити "подвиг" випадкової коханки Дрейка.

Тим часом юзери вигадали кумедні меми на цю тему, якими активно діляться у Мережі.

Приміром фани уявили обличчя Дрейка, коли він почув крики дівчини з туалету:

Drake in the next room when he heard the scream https://t.co/QvTiG0dtFk pic.twitter.com/Md5WPNGacF — . (@pwillisjr) January 11, 2022

Або як інші відомі чоловіки оцінили "винахід" Дрейка від недобросовісних жінок:

Drake do some questionable shit but the hot sauce in the condom was genius pic.twitter.com/hrNSRiKemw — Malcolm Xcellent (@J_Nova_Kane) January 10, 2022

Знайшли фани й відео зі сміхом Дрейка, яке б, в принципі, теж могло проілюструвати ситуацію:

#Drake when he heard his hot sauce mixture actually worked pic.twitter.com/mHhlvjay9c — alex (@AlexUlrichh) January 11, 2022

Хтось, може, й запам'ятав собі трюк з соусом:

Хтось вважає, що Дрейку час відкривати бізнес з виробництва гострого соусу:

Інші ж фани припустили, як Дрейк носить з собою соус:

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