Мережа вибухнула кумедними мемами на Дрейка з гострим соусом у презервативі

Репер виявився передбачливим хлопцем.
Днями канадський репер Дрейк наробив галасу своєю передбачливістю.
Виконавець після сексу з малознайомою дівчиною у барі налив у використаний презерватив гострий соус. Горе-коханка цього не знала і коли Дрейк викинув кондом у смітник і вийшов геть, спробувала влити у себе вміст контрацептиву, аби завагітніти.
У результаті дівчина отримала інтимні опіки та збирається подати до суду на Дрейка. Поки вони там розбираються хто правий, хто винуватий, юзери стали на бік репера і зазначили, що він все правильно зробив. Мовляв, щоб у інших жінок не було бажання повторити "подвиг" випадкової коханки Дрейка.
Тим часом юзери вигадали кумедні меми на цю тему, якими активно діляться у Мережі.
Приміром фани уявили обличчя Дрейка, коли він почув крики дівчини з туалету:
Drake in the next room when he heard the scream https://t.co/QvTiG0dtFk pic.twitter.com/Md5WPNGacF— . (@pwillisjr) January 11, 2022
Або як інші відомі чоловіки оцінили "винахід" Дрейка від недобросовісних жінок:
Drake do some questionable shit but the hot sauce in the condom was genius pic.twitter.com/hrNSRiKemw— Malcolm Xcellent (@J_Nova_Kane) January 10, 2022
Знайшли фани й відео зі сміхом Дрейка, яке б, в принципі, теж могло проілюструвати ситуацію:
#Drake when he heard his hot sauce mixture actually worked pic.twitter.com/mHhlvjay9c— alex (@AlexUlrichh) January 11, 2022
Хтось, може, й запам'ятав собі трюк з соусом:
#Drake a real genius for this... pic.twitter.com/6cLcC7iygh— _TIS_GU$TAVO (@TisTavo) January 11, 2022
Хтось вважає, що Дрейку час відкривати бізнес з виробництва гострого соусу:
IYKYK #Drake that boy smart pic.twitter.com/KqaWTNEciU— Jimmy (@Jimmyshoetron1) January 10, 2022
Інші ж фани припустили, як Дрейк носить з собою соус:
@Drake walking around like this.#drake #hotsauce pic.twitter.com/OVi6dU3Mq9— Edder_x (@x_edder) January 11, 2022
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