Мережу шокувало відеоінтерв'ю з "нетверезою" колишньою Кличка Панеттьєрі: фани підозрюють рецидив

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка – американська акторка Гайден Панеттьєрі – дала нове інтерв'ю, яке шокувало Мережу.

Виданню People артистка розповіла, як переживає болісну втрату брата, який помер у віці 28 років від хвороби серця, яку вчасно не діагностували. Також Гайден згадала в інтерв'ю й про свою доньку від Володимира Кличка – 9-річну Каю Євдокію.

Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/people

Утім, користувачів шокувало, який вигляд акторка мала під час інтерв'ю. Зокрема, вони запідозрили, що в Панеттьєрі, яка мала проблеми зі зловживанням наркотиків та алкоголю, стався рецидив. Зокрема, акторка мала невиразну мову, запиналась, її очі були скляними, а погляд постійно бігав в різні боки. Тим часом видання People звинуватили в неетичності та заявили, що вони не мали права публікувати цей ролик.

Має бути закон, який заборонятиме проведення інтерв'ю, а також його публікацію з публічною людиною, яка, очевидно, перебуває під впливом речовин. Ганьба!

Шкода Гайден…Очевидно, вона нетвереза

Видання не має права публікувати це…Очевидно, вона під дією речовин і їй зле!

Це розриває серце. Це відео не повинно бути тут. Очевидно, вона під впливом якихось ліків. У неї маленька донька. Проявіть трохи співчуття!

Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/people

Видання Page Six звернулося до представників акторки за поясненням. Вони запевнили, що Гайден Панеттьєрі під час інтерв'ю не перебувала під впливом речовин. За їхніми словами, їй просто емоційно тяжко було говорити про втрату брата.

Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/people

Зазначимо, Гайден Панеттьєрі мала проблеми зі зловживанням наркотиків та алкоголю. Акторка зав'язала з згубними звичками, коли була вагітною. Однак після народження доньки в артистки стався рецидив. Вживання наркотиків та алкоголю призвело до того, що в Гайден виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Врешті, вона звернулася за допомогою до лікарів та вісім місяців провела в реабілітаційному центрі.

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