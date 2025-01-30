Меріл Стріп не встигла вчасно втекти від пожеж в Лос-Анджелесі: як акторка дивом врятувалася

Голлівудська акторка Меріл Стріп дивом врятувалася від масштабних пожеж у Лос-Анджелесі.

На початку січня США накрило стихійне лихо. В Лос-Анджелесі розпочалися масштабні пожежі, які через вітри лише посилювалися та швидко перекинулися на елітний район Пасіфік-Палісейдс, де живе чимало зірок Голлівуду.

Там розташована й домівка акторки Меріл Стріп. Для всіх мешканців району оголосили евакуацію. Акторка мала покинути домівку 8 січня та вирушити до безпечного місця. Однак племінник артистки Ейб розповів виданню New York Magazine, що його тітка не встигла вчасно евакуюватися. На заваді акторці стало дерево.

Меріл Стріп / Фото: Associated Press

Річ у тім, що з двору Меріл Стріп є лише один вихід. Однак там впало дерево, яке не дозволяло виїхати. Та акторка не розгубилася. Знаменитість позичила різаки для дроту та прорізала ними дірку в паркані, який вона ділить з сусідами. Отвір був достатній, що Стріп змога проїхати там на авто. Врешті, через двір сусідів акторка змогла виїхати та втекти від масштабної пожежі, що насувалася.

Нагадаємо, чимало голлівудських зірок втратили свої будинки через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі, а деякі й близьких. Акторка Дженніфер Гарнер розповіла, що її рідна людина загинула через стихійне лихо.

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