Меріл Стріп / © Associated Press

Реклама

Голлівудська акторка Меріл Стріп долучилася до просування документального кіно про російських «незалежних» журналістів, які були змушені залишити країну.

На зустрічі в Нью-Йорку вона розсипалася в похвалах на адресу героїв стрічки та закликала глядачів подивитися її, пише Deadline. Та в цій історії виявилася промовиста деталь: говорячи про небезпеку для буцімто «незалежної» журналістики в Росії, акторка не згадала країну, на яку ця держава напала й веде криваву повномасштабну війну.

Реклама

Йдеться про документальний проєкт режисерки Юлії Локтєвої «Мої небажані друзі: Частина II — Вигнання». У ньому показано досвід журналістів так званих «незалежних» російських медіа, які опинилися під тиском влади та виїхали за кордон. Стрічка продовжує історію, розпочату в першій частині документального циклу «Мої небажані друзі: Частина I — Останній ефір у Москві», яка для Меріл зненацька стала «історією, яка зачарувала».

Реклама

Меріл Стріп / © Associated Press

Під час заходу в Нью-Йорку Стріп звернула увагу на «безстрашних людей», чиї історії лягли в основу фільму. Акторка закликала подивитися роботу Локтєвої та відзначила журналістів, які, попри «небезпеку й тиск», продовжували займатися своєю справою.

Реакція української аудиторії виявилася неоднозначною. У соцмережах користувачі звернули увагу, що під час розмови про російських журналістів акторка жодним словом не згадала про повномасштабне вторгнення РФ в Україну та його криваві наслідки. Саме цей контекст став приводом для критики її виступу.

Меріл Стріп / © Associated Press

У результаті під різними дописами з новиною на цю тематику у Threads юзери не приховували емоцій і гнівно розкритикували акторку. Зокрема, дорікнули їй кривавими грошима й перебуванням поза контекстом.

Це моя найулюбленіша акторка вже майже 30 років… Була! Меріл, ти що!? П**дець, що з цим світом!

Західні еліти роками живуть у комфортному міфі про «хороших росіян» та «трагедію обох сторін». Для них набагато зручніше жаліти «російських лібералів, які страждають» у європейських кав’ярнях, ніж дивитися в очі реальному геноциду, який чинить їхня країна.

Поки тисячі українських жінок зі зброєю в руках захищають світ, а мільйони втратили домівки, героями роблять російських журналісток, більшість з яких згадали про «опозиційність» лише тоді, коли це стало загрожувати їхньому особистому комфорту.

Рашистське опозиційне лобі всюди. В Голлівуді взагалі його предостатньо. Бо грошики любять всі.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розповів про робочі суперечки з донькою, якій платить зарплату — через що вони сваряться та як миряться.

Реклама

Новини партнерів