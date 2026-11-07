ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
2 хв

Меріл Стріп зганьбилася вчинком під час війни в Україні й спровокувала українців: що сказала акторка

Українці масово розкритикували акторку й почали відмовлятися від свого захоплення нею.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Меріл Стріп

Меріл Стріп / © Associated Press

Голлівудська акторка Меріл Стріп долучилася до просування документального кіно про російських «незалежних» журналістів, які були змушені залишити країну.

На зустрічі в Нью-Йорку вона розсипалася в похвалах на адресу героїв стрічки та закликала глядачів подивитися її, пише Deadline. Та в цій історії виявилася промовиста деталь: говорячи про небезпеку для буцімто «незалежної» журналістики в Росії, акторка не згадала країну, на яку ця держава напала й веде криваву повномасштабну війну.

Йдеться про документальний проєкт режисерки Юлії Локтєвої «Мої небажані друзі: Частина II — Вигнання». У ньому показано досвід журналістів так званих «незалежних» російських медіа, які опинилися під тиском влади та виїхали за кордон. Стрічка продовжує історію, розпочату в першій частині документального циклу «Мої небажані друзі: Частина I — Останній ефір у Москві», яка для Меріл зненацька стала «історією, яка зачарувала».

Меріл Стріп / © Associated Press

Меріл Стріп / © Associated Press

Під час заходу в Нью-Йорку Стріп звернула увагу на «безстрашних людей», чиї історії лягли в основу фільму. Акторка закликала подивитися роботу Локтєвої та відзначила журналістів, які, попри «небезпеку й тиск», продовжували займатися своєю справою.

Реакція української аудиторії виявилася неоднозначною. У соцмережах користувачі звернули увагу, що під час розмови про російських журналістів акторка жодним словом не згадала про повномасштабне вторгнення РФ в Україну та його криваві наслідки. Саме цей контекст став приводом для критики її виступу.

Меріл Стріп / © Associated Press

Меріл Стріп / © Associated Press

У результаті під різними дописами з новиною на цю тематику у Threads юзери не приховували емоцій і гнівно розкритикували акторку. Зокрема, дорікнули їй кривавими грошима й перебуванням поза контекстом.

  • Це моя найулюбленіша акторка вже майже 30 років… Була! Меріл, ти що!? П**дець, що з цим світом!

  • Західні еліти роками живуть у комфортному міфі про «хороших росіян» та «трагедію обох сторін». Для них набагато зручніше жаліти «російських лібералів, які страждають» у європейських кав’ярнях, ніж дивитися в очі реальному геноциду, який чинить їхня країна.

  • Поки тисячі українських жінок зі зброєю в руках захищають світ, а мільйони втратили домівки, героями роблять російських журналісток, більшість з яких згадали про «опозиційність» лише тоді, коли це стало загрожувати їхньому особистому комфорту.

  • Рашистське опозиційне лобі всюди. В Голлівуді взагалі його предостатньо. Бо грошики любять всі.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розповів про робочі суперечки з донькою, якій платить зарплату — через що вони сваряться та як миряться.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie