Метт Деймон має наміри зняти документальний фільм про війну в Україні

Голлівудський актор Метт Деймон, як і багато його зіркових колег, підтримав Україну під час повномасштабної війни.

Зірка кіно продемонстрував свою підтримку українцям і під час 73-го Берлінського кінофестивалю. Актор з'явився на презентації документального фільму "Поцілунок майбутнього", у якому йдеться про облогу міста Сараєво у 90-х роках, у піджаку зі значком у вигляді синьо-жовтого ведмедя.

До того ж, Деймон заявив, що замислюється над зніманнями документального фільму про війну в Україні. Однак поки що цей проєкт знаходиться лише на етапі роздумів, пише Deadline.

"Я думаю, що зараз про це знімають багато чудових фільмів. Я впевнений, що в майбутньому їх буде дуже-дуже багато. Зараз у нас нічого немає… Хоча, насправді, ми вже досліджуємо потенціал, але це на ранніх стадіях", - відповів Деймон.

Також актор наголосив, що поки що не мав змоги особисто познайомитися з президентом України Володимиром Зеленським, але пригадує знайомство з першою леді Оленою Зеленською на Асамблеї ООН минулого року.

Раніше колега Метта Деймона, актор Шон Пенн, пригадав своє знайомство з президентом України Володимиром Зеленським та розкритикував премію "Оскар" через те, що вони не дали змогу українському лідеру виступити на церемонії.

Читайте також: