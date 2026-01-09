Метт Деймон приголомшив схудненням на 15 кіло: "Не був таким від часів школи"

Метт Деймон / © Associated Press

Голлівудський актор Метт Деймон приголомшив схудненням на 15 кілограмів.

На такі кардинальні зміни артист наважився заради ролі в кіно. Зірка Голлівуду знімається у фільмі режисера Крістофера Нолана "Одіссея", прем'єра якого планується в середні літа цього року. У стрічці Метт Деймон зіграв головну роль, а саме Одіссея.

Проте в режисера були певні вимоги до актора. Зокрема, Метт Деймон мав схуднути, але при цьому не набирати занадто багато м'язової маси. Врешті, актор розпочав свій шлях зі схуднення і позбувся майже 15 кілограмів, про що йдеться на подкасті на YouTube-каналі New Heights. Метт Деймон говорить, що таким струнким не був від часів старшої школи: "Я не був таким легким від часів старшої школи".



А позбутися ваги акторові допоміг спорт і сувора дієта, яку він обирав разом із лікарем. Зірка Голлівуду взагалі відмовився від глютену. Врешті, зазвичай вага знаменитості становила від 84 до 91 кг. На час знімань стрічки Деймон важив 76 кіло.

До речі, після завершення роботи над "Одіссеєм" актор продовжив дотримуватися харчування та займатися спортом. За словами знаменитості, це вже стало його звичкою.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Міккі Рурк шокував змінами в зовнішньому вигляді. Артист поголився налисо і кардинально схуднув.