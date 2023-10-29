Меттью Перрі помер: реакція знаменитостей на смерть зірки серіалу "Друзі"

Світ сколихнула новина, що 28 жовтня помер відомий американський актор Меттью Перрі, який прославився завдяки ролі Чендлера Бінга у серіалі "Друзі".

Знаменитість помер у власному будинку в Лос-Анджелесі у джакузі. Зазначається, що причиною смерті стало утоплення. Наразі ведеться слідство.

Смерть Меттью Перрі стала справжнім шоком для його друзів, колег та прихильників. Вони діляться спогадами про нього та розповідають, яким актор був за життя. Редакція сайту ТСН.ua зібрала реакцію знаменитостей на смерть зірки серіалу "Друзі".

Меггі Віллер

Акторка грала разом з Меттью Перрі у серіалі "Друзі", вона втілила роль Дженіс – подружку Чендлера Бінга. Меггі зазначила, що смерть артиста – це тяжка та сумна втрата. Однак Меттью Перрі назавжди житиме в серцях своїх фанів, яким він подарував чимало незабутніх моментів.

"Яка втрата… Світ сумуватиме за тобою, Метью Перрі. Радість, яку ти приніс багатьом за своє занадто коротке життя, буде жити. Я рада, що ми з тобою розділили разом стільки творчих моментів", - написала у своєму Instagram Віллер.

Меттью Перрі та Меггі Віллер у серіалі "Друзі" / Фото: Фото з соціальних мереж

Шеннен Догерті

Американська акторка багато років приятелювала з Меттью Перрі. Шеннен зазначила, що їй його не вистачатиме. Також артистка пригадала, яким актор був за життя. За словами Догерті, у Перрі дійсно було надзвичайне почуття гумору, як і в його персонажа у серіалі "Друзі".

"Ми завжди веселилися та підтримували одне одного. У Метта завжди було відмінне почуття гумору. У нас з Меттом було побачення, і це було на День святого Валентина. Наша дружба тривала довго. Насправді ціле життя. Я знаю, що багатьом боляче, особливо нашій маленькій банді. Багатьом його буде не вистачати, а нам так точно", - поділилася акторка в Instagram.

Меттью Перрі з Шеннен Догерті / Фото: instagram.com/theshando

Морган Фейрчайлд

Акторка працювала разом з Меттью Перрі в серіалі "Друзі". Морган зіграла маму Чендлера Бінга – Нору Тайлер Бінг. Знаменитість зазначила, що смерть Меттью Перрі стала для неї справжнім шоком.

"У мене розбите серце через передчасну смерть мого "сина" Меттью Перрі. Втрата такого блискучого молодого актора – шок. Я висловлюю любов і співчуття його друзям і родині, особливо його батькові Джону Беннетту Перрі", - написала акторка в соцмережі X.

Меттью Перрі та Морган Фейрчайлд у серіалі "Друзі" / Фото: Фото з соціальних мереж

Алісса Мілано

Акторка працювала з Меттью Перрі на знімальному майданчику. За словами знаменитості, актор мав відмінне почуття гумору і був неабияк добрим.

"Метті завжди був найсмішнішим у кімнаті і найдобрішим. Він був добрим! Мої співчуття всім, хто його любив", - написала Мілано у своєму Instagram.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Пейджет Брюстер

Акторка грала з Меттью Перрі в серіалі "Друзі", за сценарієм вона була його подружкою, на ім'я Кеті. Пейджет висловила свої співчуття, а також порадила прочитати мемуари актора "Друзі, коханки і велика халепа".

"Він був милим зі мною в "Друзях" і щоразу, коли я бачила його коли-небудь. Будь ласка, прочитайте його книгу. Це була його спадщина – допомагати. Нагорі йому не вдасться спокійно відпочити, адже він буде надто зайнятим тим, що всіх веселитиме своїм почуттям гумору", - написала в соцмережі X акторка.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Мередіт Селенджер

Акторка разом з Меттью Перрі знімалася у фільмі "Одна ніч з життя Джиммі Рирдона". Вона зазначила, що їй не вистачатиме свого приятеля.

"О ні! Метті! Ох, друже. Моє серце розбите. Метті...Ми з Меттью знайомі від 16 років. Ох, друже. Немає слів. Спочивай з миром, милий Меттью Перрі. Спочивай з миром, милий друже", - написала акторка у своєму Instagram.

Меттью Перрі / Фото: Getty Images

Джастін Трюдо

Прем'єр-міністр Канади був знайомив з Меттью Перрі. Політик в соцмережі X зазначив, що смерть актора неабияк його шокувала та засмутила.

"Смерть Меттью Перрі шокує і засмучує. Я ніколи не забуду ігри на шкільному подвір’ї, в які ми грали, і я знаю, що люди в усьому світі ніколи не забудуть тієї радості, яку він приніс їм. Дякую за весь сміх, Меттью. Тебе любили – і за тобою будуть сумувати", - написав Джастін Трюдо.

Реакція Джастіна Трюдо / Фото: Фото з соціальних мереж

Читайте також: