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Метью Макконагі похизувався неймовірно вродливою дружиною

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Метью Макконагі похизувався неймовірно вродливою дружиною

Associated Press

Кохана зірки відсвяткувала день народження.

Голлівудський актор та продюсер Метью Макконагі показав свою дружину-красуню.

У фотоблогу зірка стрічок "Далласький клуб покупців" та "Джентельмени" опублікував кадр, на якому позувала його кохана, бразильська модель Каміла Алвес. 28 січня січня дизайнерка відсвяткувала день народження, тому Макконагі вирішив, крім побажань особисто, привітати кохану ще й публічно. У кадрі іменинниця постала без макіяжу та у легкій сукенці, яка підкреслила її фігуру.

Дружина Метью МакКонагі / © instagram.com/officiallymcconaughey
Дружина Метью МакКонагі / instagram.com/officiallymcconaughey

"Ласкаво просимо до 38, гаряча матусе", – написав Метью.

Зауважимо, Метью та Каміла одружилися у червні 2012 року. До шлюбу закохані зустрічалися 5 років. Подружжя виховує трьох спільних дітей: 13-річного Леві, 12-річну Віду та 9-річного Лівінгстона.

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