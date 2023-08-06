Michelle Andrade про те, чи спілкується зараз з Потапом: "Він на мене образився"

Українська співачка Мішель Андраде прокоментувала, у яких стосунках перебуває зі своїм експродюсером Потапом.

У подкасті GLOSTER FM Діані Глостер Андраде зізналася, що вони розійшлися з MOЗGI Entertainment без скандалів. Колишні продюсери навіть залишили Мішель можливість співати її пісні, створені за час її співпраці з MOЗGI. Проте, артистка вважає, що Потап на неї ображений:

"Він творча людина. Я не хочу якогось сексизму зараз, але, мені здається, що він образився на мене. Тому що він вклав своє серце і свої гроші. Я також вклала свою душу і свій час, свою молодість. Мені здається, він досі тримає якусь образу всередині", - сказала Андраде.

Мішель Андраде і Потап

Також Мішель пояснила, чому припинила співпрацю з продюсерським центром Потапа і Ірини Горової. За словами Мішель, на момент, коли вона працювала з MOЗGI Entertainment, вона була зовсім юною. Їй було 18 років. Коли вона підросла, то зрозуміла, що в неї є власне бачення своєї творчості. І воно розходилося з продюсерами:

"Мені було більш незручно через творчість, про музику, яку я хотіла випускати. Мені не давали змогу цього робити. Я розумію зараз чому. Але тоді мені здавалося, що вони мене не розуміли. В якийсь момент, коли я залишилася без них і я випустила декілька своїх пісень, – зрозуміла, що є творчість для себе, є бізнес який треба створювати. Це твій заробіток. Я зрозуміла їх. Я ніколи не жалкувала про те, що ми розійшлися, що ми вже не разом. Це мій досвід. Я за нього дуже вдячна", - прокоментувала Мішель.

Нагадаємо, що Мішель Андраде рік тому поділилася, що припинила співпрацю з MOЗGI Entertainment і розповіла, хто, окрім неї, більше не співпрацює з продюсерським центром. До речі, з часом центр переформатувався і тепер називається POMITNI. Цим лейблом займається лише Ірина Горова.

Читайте також: