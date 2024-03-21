Michelle Andrade про випадкову зустріч з Потапом, який за кордоном: "Ми вже ніколи не будемо друзями"

Українська співачка болівійського походження Michelle Andrade розповіла, як одного разу зустріла свого експродюсера Потапа, який наразі перебуває за кордоном.

За словами артистки, ця зустріч була випадковою, але після неї Мішель ще раз переконалася, що їм з Потапом більше ніколи не бути друзями:

"Потап дуже емоційний, насправді. І мені здається, що він дуже енергетична людина. Інколи тяжко з ним говорити, якщо чесно. Я його зустріла лише одного разу після повномасштабного вторгнення, це була досить незрозуміла зустріч. Ніби було все добре, але все одно я відчуваю, що ми вже ніколи не будемо друзями. Я не буду загадувати, але просто ось так", — сказала Андраде в інтерв'ю "Радіо Промінь".

Michelle Andrade і Потап

Також артистка прокоментувала, у яких стосунках залишилася зі своєю експродюсеркою Іриною Горовою. За словами Мішель, вони з Горовою та Потапом припинили співпрацю ще до того, як лейбл MOЗGI переформатували у Pomitni і за нього зараз відповідає лише Горова.

"Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вели переговори про те, що ми вже не хочемо працювати разом. Тому що я зрозуміла, що хочу дати собі час для того, щоб створити щось нове. І коли ви розвиваєтесь – ви йдете разом або вже окремо. Я зрозуміла, що я хочу вже, напевно, окремо, бо деякі мої ідеї не підтримували. Мені дуже тяжко, коли в творчих моментах мені не дають слова, не підтримують. Зараз, наприклад, коли я бачу Іру десь, то ми можемо привітатись. І все нормально", — поділилася Андраде.

Michelle Andrade і Потап

Нагадаємо, не так давно Michelle Andrade вперше розповіла про свого нового бойфренда. Також артистка зізналася, чи планує вийти заміж.

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