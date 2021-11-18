Michelle Andrade розсекретила свої гонорари за участь у шоу "Орел і Решка"

Michelle Andrade розсекретила свої гонорари за участь у шоу "Орел і Решка"

Мішель стверджує, що кожному ведучому платять по-різному.

Українська співачка болівійського походження Michelle Andrade знімається у шоу "Орел і Решка".

Зірка в інтерв’ю Славі Дьоміну на YouTube-каналі "Люкс ФМ" розповіла про гонорари, які отримують ведучі проєкту. Як зізнається Мішель, у кожного він різний. Вона говорить, що все залежить від підписаного контракту.

Зокрема, Слава уточнив у виконавиці, скільки саме вона отримує: від тисячі доларів до двох тисяч.

Michelle Andrade / instagram.com/mishvirmish

"Може, навіть і більше. Усе, що стосується бюджету, я не люблю розголошувати. Усе-таки це ваші особисті домовленості", - не стала уточнювати зірка.

Окрім цього, артиста запевнила, що це дуже важка та виснажлива робота. Також Мішель говорить, що зароблені гроші відкладає на важливу для неї покупку. Так, вона хоче придбати автівку.

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