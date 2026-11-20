Michelle Andrade / © скриншот з відео

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Співачка Michelle Andrade презентувала нову пісню «Комарики» та кліп до неї, в якому постала одразу у двох протилежних образах — самовпевненого хлопця та дівчини, яка намагається привернути його увагу. Для знімань артистці довелося опанувати незвичний для себе атрибут — нунчаки.

Новий трек артистки — іронічна історія про закоханість, через яку можна втратити голову й забути про власні потреби. У центрі композиції — ситуація, коли одна людина готова присвячувати весь свій час об'єкту симпатії, тоді як той значно більше захоплений собою, друзями та особистими інтересами.

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Michelle Andrade / © скриншот з відео

Michelle Andrade / © скриншот з відео

Мішель зізнається, що й сама переживала подібний досвід. Водночас співачка переконана: у стосунках важливо не розчинятися в іншій людині та не намагатися будь-якою ціною заслужити її прихильність.

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«Мені ніколи не подобалася ідея, що дівчина має бігати за хлопцем і доводити, що вона варта його уваги. Я теж мала досвід, коли людина ставала центром мого життя, хоча для неї я не була таким самим пріоритетом. Іноді ми настільки захоплюємося кимось, що втрачаємо себе. Але я хочу нагадати дівчатам: можна закохуватися, помилятися, втрачати голову, але не варто втрачати власну гідність», — поділилася артистка.

Michelle Andrade / © скриншот з відео

Над композицією працювала команда, яка створила попередній хіт виконавиці SORRY: співачка Liza Bibikova, саундпродюсер DND та сама Michelle Andrade. У новій роботі автори поєднали грайливе звучання, провокативний гумор і самоіронію.

Не менш промовистим вийшов і відеоряд. Режисером кліпу став Інді Хаіт, який працював над ним у співпраці з Лізою Бібіковою. За сюжетом Мішель перевтілюється у двох персонажів: чоловіка, зосередженого винятково на собі, та його протилежність — спокусливу й грайливу дівчину. Остання намагається зацікавити хлопця, фліртує з ним і всіляко привертає його увагу.

Michelle Andrade / © скриншот з відео

Michelle Andrade / © скриншот з відео

Однак згодом героїня змінює тактику: замість чергової спроби сподобатися вона бере до рук нунчаки. Так романтична гра перетворюється на своєрідне протистояння, а образ зброї символізує готовність дівчини відстояти власні межі.

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Заради ефектних сцен артистці довелося окремо готуватися до знімань і відвідувати тренування з нунчаками. Мішель опановувала техніку володіння ними, щоб упевнено виконувати рухи перед камерою. У такий спосіб співачка не лише продемонструвала незвичне перевтілення, а й втілила головну ідею пісні: закоханість не повинна ставати причиною втрати самоповаги.

Нагадаємо, нещодавно Michelle Andrade здивувала, чому відмовляє у побаченнях і тримає чоловіків на відстані.

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