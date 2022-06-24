Michelle Andrade та Позитив припинили співпрацю з MOЗGI Entertainment як артисти

Виконавці Michelle Andrade та Позитив, які були у продюсерському центрі MOЗGI Entertainment, більше не є артистами цього центру.

Про це Michelle Andrade розповіла у програмі "Слава+". За словами Мішель, попри те, що вона вже не артистка продюсерського центру MOЗGI Entertainment, тим не менш, вони підтримують зв'язок:

"Я вже не являюся продюсерським продуктом MOЗGI. Ми працюємо. Ми продовжуємо підтримувати одне одного, але у зовсім інших умовах. Наприклад, я є самостійним артистом. Я приймаю сама рішення, але якщо потрібна якась допомога та підтримка, звичайно MOЗGI підтримують", - прокоментувала Андраде.

Вона також додала, що й сам продюсерський центр змінив свій орієнтир у роботі:

"MOЗGI зараз теж переформатували себе, вони вже не є продюсерським центром. Вони зараз відкритий лейбл, який готовий надати свої послуги різним артистам", - сказала співачка.

Michelle Andrade та Позитив

На запитання, хто ще з артистів MOЗGI Entertainment більше не є підопічним продюсерського центру, Мішель відповіла: "Позитив".

Зазначимо, що сьогодні відбулася прем'єра спільної пісні та кліпу до неї Позитива, Michelle Andrade та Alina Pash. Трек отримав назву "Перед світанком". Його артисти присвятили "нашим героям, які захищають і боронять нашу землю від орків та рашистів".

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