Michelle Andrade в корсеті та панчохах випустила максісингл з українськими піснями

Українська співачка болівійського походження Michelle Andrade представила максісингл "Неприховане", до якого увійшли три українськомовні треки.

Також сьогодні відбулася прем'єра відвертого відео Мішель на першу з альбому композицію "Час". Як розповіла виконавиця, "Неприховане" для неї – дуже особиста історія, оскільки вона вперше стала співавторкою всіх композицій.

Michelle Andrade

У трьох треках у новому звучанні та стилі – заклик не завмирати, жити "зараз", попри "невідомість", відкривати свої почуття, кохати, вірити, писати нову власну історію та світити в темряві ще яскравіше.

Пісня "Час", на яку для Мішель зняв кліп режисер BONDAR’, була написана під час одного з найскладніших життєвих моментів артистки. "Коли ти опиняєшся далеко від дому, все навколо здається чужим: люди, вулиці, звичаї… Майбутнє – як кришталь, а час ніби зупиняється. В цей момент головне – не скласти руки, а прийняти все, що відбувається навколо, і йти далі. Нагадати собі, що життя – це "сьогодні". Тож треба жити тут і зараз і писати нову власну історію", – прокоментувала прем'єру Андраде.

Пісня "Світло" – про ностальгію за минулим життям і спогадами про мирний світ.

Michelle Andrade

А "Абсурд/Любов" – про те, що іноді кохання – як емоційна гойдалка. Ви не можете бути разом, але й відпустити одне одного – теж. "Ти обіцяєш собі, що це востаннє, але почуття сильніші за тебе. Залишається лише віддатися бажанням, відпустити себе та знову розхитати цю гойдалку ейфорії всередині", – каже Мішель.

Michelle Andrade

Нагадаємо, раніше Michelle Andrade прокоментувала, чому розірвала робочі стосунки з Потапом.

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