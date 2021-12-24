Струнка Michelle Andrade у купальнику помірялася фігурою з подругою

Зірка показала пікантне фото.

Українська співачка болівійського походження Michelle Andrade майже не публікує відверті світлини.

Втім, іноді зірка може потішити своїх прихильників пікантним контентом. Однак цього разу співачка вирішила помірятися фігурою зі своєю подругою.

Michelle Andrade з подругою у купальниках / instagram.com/mishvirmish

До слова, виконавиця показала фото, де позує у більму суцільному купальнику та на високих підборах. Струнка Мішель лягла на шезлонг на яхті та продемонструвала стрункі ніжки, плаский животик та апетитний бюст.

Втім, на цьому зірка не зупинилася. Вона опублікувала відео, де у пікантних ракурсах посвітила своїми привабливими формами.

До слова, прихильники почали обирати, хто ж гарніший. Втім, фани не змогли визначитися, адже обидві дівчини неперевершені красуні.

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