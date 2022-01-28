Michelle Andrade впала та боляче вдарила голову під час знімань популярного шоу

Michelle Andrade впала та боляче вдарила голову під час знімань популярного шоу

Зірка показала відео зі знімань.

З українською співачкою болівійського походження Michelle Andrade під час знімань одного відомого тревелшоу стався неприємний інцидент.

До слова, зірка боляче впала. Відповідний ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На відео видно, як знаменитість падає зі скейту та боляче вдаряє голову об землю. Дітлахи, яких також знімали для шоу, одразу кинулися допомагати Мішель.

"Люблю свою роботу", - підписала відео співачка.

У коментарях Мішель почали одразу запитувати, як вона почувається та чи все у неї гаразд. Виконавиця заспокоїла своїх шанувальників та запевнила, що наразі все добре.

До слова, неприємний інцидент трапився відносно давно. Мішель лише тепер про це змогла розповісти.

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