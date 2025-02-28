Міграційна служба України відповіла, чому відмовляє в громадянстві артистці з Росії Юріній

Державна міграційна служба України публічно прокоментувала ситуацію довкола громадянства екссолістки гурту YUKO, співачки Юлії Юріної.

Як відомо, артистка родом з Росії вже 13 років мешкає в Україні та популяризує українську культуру через свою музику. Вже не один рік поспіль Юлія намагається отримати громадянство України. Співачка має всі необхідні документи, складала іспити, перебуває у шлюбі з громадянином України, навчається у столиці, але її спроби щоразу марні. У відчаї вона регулярно висвітлює цю ситуацію назагал і просить допомогти.

На зв'язок із роз'ясненнями вийшла міграційна служба України. У своєму дописі у Facebook установа пояснила, чому відмовляє Юріній в отриманні українського громадянства. Річ у тому, що під час повномасштабної війни для отримання паспорта України росіянами мають бути виняткові вагомі підстави. До таких належать: визначні заслуги перед Україною; військова служба за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України; отримання посвідки на тимчасове проживання відповідно до частини двадцять четвертої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та неповнолітні діти, які мають законні підстави для набуття громадянства України.

Державна міграційна служба України про громадянство Юлії Юріної

Артистка, своєю чергою, вже відреагувала на таку публічну заяву в фотоблогу та розповіла про план дій: "Сьогодні (28 лютого – прим. ред.) ДМС на своєму сайті опублікували відповідь щодо мого питання. До них я не маю жодних претензій, бо вони виконують свою роботу: є закони та перелік документів. Зараз буду намагатися почути відгук від Мінкульту, щоб вони мені надали клопотання, щоб я подавалася як стратегічно важлива людина для держави".

Юлія Юріна

Нагадаємо, нещодавно Мінкульт заборонив виїзд чоловікам-артистам за кордон. Скандальний продюсер Потап неочікувано відреагував на таке рішення й пояснив свою позицію.

Читайте також: