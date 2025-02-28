Міграційна служба України відповіла, чому відмовляє в громадянстві артистці з Росії Юріній

Співачка вже 13 років проживає в Україні.
Державна міграційна служба України публічно прокоментувала ситуацію довкола громадянства екссолістки гурту YUKO, співачки Юлії Юріної.
Як відомо, артистка родом з Росії вже 13 років мешкає в Україні та популяризує українську культуру через свою музику. Вже не один рік поспіль Юлія намагається отримати громадянство України. Співачка має всі необхідні документи, складала іспити, перебуває у шлюбі з громадянином України, навчається у столиці, але її спроби щоразу марні. У відчаї вона регулярно висвітлює цю ситуацію назагал і просить допомогти.
На зв'язок із роз'ясненнями вийшла міграційна служба України. У своєму дописі у Facebook установа пояснила, чому відмовляє Юріній в отриманні українського громадянства. Річ у тому, що під час повномасштабної війни для отримання паспорта України росіянами мають бути виняткові вагомі підстави. До таких належать: визначні заслуги перед Україною; військова служба за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України; отримання посвідки на тимчасове проживання відповідно до частини двадцять четвертої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та неповнолітні діти, які мають законні підстави для набуття громадянства України.
Артистка, своєю чергою, вже відреагувала на таку публічну заяву в фотоблогу та розповіла про план дій: "Сьогодні (28 лютого – прим. ред.) ДМС на своєму сайті опублікували відповідь щодо мого питання. До них я не маю жодних претензій, бо вони виконують свою роботу: є закони та перелік документів. Зараз буду намагатися почути відгук від Мінкульту, щоб вони мені надали клопотання, щоб я подавалася як стратегічно важлива людина для держави".
Нагадаємо, нещодавно Мінкульт заборонив виїзд чоловікам-артистам за кордон. Скандальний продюсер Потап неочікувано відреагував на таке рішення й пояснив свою позицію.
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