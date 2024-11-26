Михайло Хома довів до мурах потужним виконанням духовного гімну України на службі у Ватикані

Український артист Михайло Хома, який раніше був більш відомий як Дзідзьо, заспівав у Ватикані духовний гімн України.

Про це виконавець розповів у своєму Instagram. Артист поділився, що на 1000-й день повномасштабної війни в Україні в базиліці Санта Марія ін Трастевере, Рим, відбулася важлива служба, під час якої молилися за нашу країну. Михайлу Хомі випала нагода заспівати духовний гімн України під час цієї важливої події.

"Мав велику честь бути запрошеним взяти участь у цій службі, заспівати духовний гімн України та прочитати частину молитви. Відчув таку сильну енергію спільної зі всім світом молитви, що знаю: Україна вистоїть і переможе", - поділився артист.

Михайло Хома на службі у Ватикані заспівав духовний гімн України

До слова, цю службу організовував посол України при Святому Престолі Андрій Юраш за участі першої леді Олени Зеленської. Михайло Хома ж, своєю чергою, вдячний за доручену йому важливу місію.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Хома святкував день народження. Співака публічно зі святом привітав приятель Олександр Пономарьов, який розповів про їхню дружбу.

Читайте також: