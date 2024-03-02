Михайло Хома пояснив, чому відмовився від образу Дзідзьо

Відомий український співак Михайло Хома, він же Дзідзьо, поділився, чому вирішив кардинально змінити сценічний образ і репертуар пісень.

Так, співак переконаний, що кожен у житті проходить таку трансформацію. І пояснює це внутрішнім ростом і адаптацією під нові умови життя, у якому з плином часу з'являється багато відповідальності.

"Коли людині немає чого втрачати, там є дуже велика воля, свобода. Але коли в людини з'являється якась відповідальність, перед дітьми, наступним поколінням, державою, тоді ти розумієш, що треба нести відповідальність за це. Ми ростемо, змінюємося. Не вічно у першому класі. Я не знаю, може, я став нудним для молоді. Але я своє завдання на той час виконав. Багато хто впізнавав себе, і сказали, що це чесно. Я ж це не вигадував, не писав сценарій. Мої фани повиростали, у них по п'ятеро дітей вже, заміж вийшли... Якби того росту не було, мені було б не цікаво жити", - розповів Михайло в інтерв'ю SOL.

Дзідзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Втім, на повернення величезного успіху артист реагує доволі скромно, адже вважає, що він вже має неабияку кількість людей, які впізнають його, та цього достатньо.

"Я себе скромно сприймаю. Приємно, що в мене складається враження, що я всіх знаю", - додав Хома.

Нагадаємо, раніше Михайло Хома розповідав, чому не воює на фронті, та як допомагає Україні за кордоном.

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