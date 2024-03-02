Михайло Хома пояснив, чому відмовився від образу Дзідзьо

Артист прокоментував свої зміни у творчості.
Відомий український співак Михайло Хома, він же Дзідзьо, поділився, чому вирішив кардинально змінити сценічний образ і репертуар пісень.
Так, співак переконаний, що кожен у житті проходить таку трансформацію. І пояснює це внутрішнім ростом і адаптацією під нові умови життя, у якому з плином часу з'являється багато відповідальності.
"Коли людині немає чого втрачати, там є дуже велика воля, свобода. Але коли в людини з'являється якась відповідальність, перед дітьми, наступним поколінням, державою, тоді ти розумієш, що треба нести відповідальність за це. Ми ростемо, змінюємося. Не вічно у першому класі. Я не знаю, може, я став нудним для молоді. Але я своє завдання на той час виконав. Багато хто впізнавав себе, і сказали, що це чесно. Я ж це не вигадував, не писав сценарій. Мої фани повиростали, у них по п'ятеро дітей вже, заміж вийшли... Якби того росту не було, мені було б не цікаво жити", - розповів Михайло в інтерв'ю SOL.
Втім, на повернення величезного успіху артист реагує доволі скромно, адже вважає, що він вже має неабияку кількість людей, які впізнають його, та цього достатньо.
"Я себе скромно сприймаю. Приємно, що в мене складається враження, що я всіх знаю", - додав Хома.
Нагадаємо, раніше Михайло Хома розповідав, чому не воює на фронті, та як допомагає Україні за кордоном.
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