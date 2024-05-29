Михайло Кукуюк висловився про закон про мобілізацію і чи піде воювати, якщо вдруге отримає повістку

Артист раніше отримував повістку, однак через проблеми зі здоров'ям його не брали на фронт.

Зірка комедії "Свінгери", актор, ведучий і музикант Михайло Кукуюк висловився про новий закон про мобілізацію та чи готовий йти воювати на фронт.

Так, раніше артист вже отримував повістку та навіть був готовий стати на захист України. Однак йому відмовили у службі. Річ у тім, що Кукуюк має проблеми з зором, тому на фронт його не могли взяти. Тим не менш, актор допомагає військовим, збирає кошти на дрони та їздить з концертами до захисників.

"Я короткозорий. У мене зір -10. Я постійно тут, я постійно біля хлопців. Будь-якої хвилини ми готові. Ми зараз їздимо, допомагаємо фронту, збираємо на дрони, граємо концерти", - прокоментував актор у програмі "Ранок у великому місті".

Михайло Кукуюк

18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. Михайло Кукуюк говорить, якщо він вже буде придатним до служби і вдруге отримає повістку, то переховуватися не буде і, звісно ж, вирушить на фронт.

"Ні в кого не було думки якось там щось заховатися чи втекти", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно актор В'ячеслав Довженко теж висловився про службу на фронті. Артист відповів, чи має бронь від мобілізації та чи піде воювати у разі отримання повістки.

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