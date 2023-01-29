Михайло Кукуюк зачарував фото з красунею-дружиною

Український актор театру та кіно, зірка комедії "Свінгери" і учасник проєкту "Танці з зірками" Михайло Кукуюк не приховує, що одружений і щасливий в особистому житті.

До початку повномасштабного вторгнення рф до України Кукуюк активно постив світлини разом з дружиною у своїх соцмережах. Артист вже досить давно одружений з режисеркою та акторкою Анастасією Осмоловською, яка молодша від чоловіка на 13 років.

Михайло Кукуюк з дружиною / Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

Подружжя виховує спільну доньку Марію. Раніше в одному зі своїх інтерв'ю Кукуюк ділився, що вони з обраницею познайомилися у нульових. Актор так сильно закохався, що відтоді не відпускав кохану ані на хвилину. За словами Михайла, коли він побачив Анастасію, він відчув, що все життя на неї чекав і знав її.

Михайло Кукуюк з дружиною / Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

У пари багато спільних інтересів. До повномасштабного вторгнення подружжя любило разом подорожувати, відвідало Шрі-Ланку, Таїланд, Туреччину, Канарські острови, влаштовувало собі поїздку до Карпат.

Михайло Кукуюк з дружиною / Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

Михайло Кукуюк з дружиною / Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

Михайло Кукуюк з дружиною / Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

Як зізнавався Кукуюк, дружина для нього є головним критиком, до якого він дуже дослухається і не ображається. Також кохана відкрила артисту новий світ і познайомила його з сучасною драматургією.

Нагадаємо, днями Михайло Кукуюк поділився, що просився на фронт, і пояснив, чому його не взяли. Також артист розповів, чим він зараз займається та як підтримує українських захисників.

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