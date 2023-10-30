Михайло Панчишин неочікувано продає переможний кубок "Голосу країни-13" і пояснив чому

Тим часом тренер Артем Пивоваров розповів про спільну пісню, яку записав разом зі своєю командою вокалістів шоу.

Переможець "Голосу країни-13" Михайло Панчишин, позивний Ptashkin, неочікувано заявив, що продає свій переможний кубок.

Про це співак розповів разом у своїм тренером Артем Пивоваровим у "Сніданку з 1+1". Зокрема, кубок переможця "Голосу країни-13" вони розіграють на своїх офіційних сторінках в соцмережах, а всі зібрані кошти підуть на допомогу ЗСУ.

"Ми зараз хочемо офіційно оголосити, що цей кубок ми розіграємо на наших офіційних сторінках в соцмережах. Будь ласка, стежте. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку наших військових, безпосередньо підрозділу Михайла – "Бойові Бобри", - зазначив Артем Пивоваров.

Михайло Панчишин / Фото: скриншот з відео

До речі, зірковий тренер шоу також заінтригував новинкою. Музикант незабаром випустить композицію на слова Ліни Костенко, яку заспівав разом зі своєю командою з "Голосу країни-13".

"Через три тижні ми випускаємо спільну пісню разом з Михайлом, а також всією моєю командою "Голосу країни". Ми випускаємо пісню на слова живої легенди Ліни Костенко, яка люб'язно дозволила і погодилася дати вірш. Я поклав цей вірш на музику, разом із моєю командою ми записали цю пісню і зняли вже кліп. Дуже скоро ми вже презентуємо її", - поділився Артем Пивоваров.

Михайло Панчишин та Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/ptashkin.music

Нагадаємо, 29 жовтня відгримів фінал "Голосу країни-13". Переможцем шоу став підопічний Артема Пивоварова – Михайло Панчишин. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як минув фінал "Голосу країни-13".

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