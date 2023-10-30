Михайло Панчишин переміг на "Голосі країни-13": виступ військового у фіналі з піснею "Невідомий герой"

Переможець заспівав авторську композицію, які він присвятив всім захисникам.

Щойно на каналі "1+1 Україна" відгримів грандіозний фінал вокального шоу "Голос країни-13", знімання якого через повномасштабну війну відбулися в Польщі.

Переможцем 13 європейського сезону проєкту став учасник із команди тренера Артема Пивоварова, військовий ЗСУ Михайло Панчишин, позивний якого Ptashkin. Від перших випусків вокаліст підкорював глядачів своїми потужними виступами та нікого не лишав байдужим.

Михайло Панчишин / Фото: скриншот з відео

У суперфіналі "Голосу країни-13" Михайло виконав композицію "Невідомий герой". Саме з цією авторською піснею переможець проєкту на "сліпих прослуховуваннях" розвернув одразу чотири тренерських крісла.

Михайло Панчишин / Фото: скриншот з відео

"Як би там не було, перемогли ЗСУ. Шнайдер, я обіцяв, що про наших пацанів не забудуть, Прапор, Грошик, Кост…Наступна пісня написала про них і про наших хлопців. Я буду далі нести славу і буду далі йти цей шлях. Дякую Артему велике. Хочу передати привіт всім "Бойовим Бобрам", - прокоментував свою перемогу Панчишин.

Михайло Панчишин / Фото: скриншот з відео

Після оголошення результатів Михайло знову виконав композицію "Невідомий герой", яку присвятив своїм побратимам і з якою переміг на "Голосі країни-13".

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