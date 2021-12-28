Михайло Поплавський напередодні Нового року запевнив українців: "Щастя є!"

В Київському університеті культури відбулася прем’єра нового життєствердного кліпу співочого ректора.

На прем’єрах Михайла Михайловича завжди людно. Та 27 грудня у залі був справжнісінький аншлаг – глядачі стояли по два-три ряди. І не дивно, адже новий концертний кліп співаючого ректора називається "Щастя є", а це саме те, чого кожен із нас бажає найближчим людям та собі на Новий рік.

І сам кліп виявився надзвичайно яскравим та святковим, хоч і співається у цій пісні про важливі для кожного з нас речі, над якими варто задуматись.

– "Щастя є" – це моя філософія життя, – поділився з гостями Михайло Поплавський. – Я щаслива людина, бо в мене є багато друзів, улюблена справа, дорогі моєму серцю студенти. Я йшов до щастя, мов крізь терни до зірок. І хочу, щоб усі були щасливими. В житті є песимісти та оптимісти. На оптимістах тримається світ, песимісти – лише глядачі. Тож любіть життя у всіх його проявах, адже це й є щастя.

Режисер нового відео – відома кліпмейкерка Олена Вінярська. Це вже їх восьма спільна робота з Михайлом Поплавським і видно, наскільки вдалим є цей дует. Щоразу креативність режисерки у поєднанні з кипучою енергією Михайла Поплавського народжують цікаві та незвичайні роботи.

За сюжетом головний герой в оточенні красунь-музиканток грає на ударних та на роялі, розповідаючи про те, що ми самі будуємо свою долю. В цей час фоном – на стінах та екрані вінтажного телевізора чорно-білі архівні світлини з життя самого Михайла Поплавського, це його великий шлях та ілюстрації до слів пісні:

"Хто ти є, ким ти станеш в житті – все залежить від тебе". Вийшло дуже символічно.

– А ще щастя, – підкреслив сам виконавець, – коли навколо тебе твої друзі, батьки, діти, коли ви можете святкувати у родинному колі, коли можете з вдячністю згадати тих, хто допомагає вам бути щасливими, пам’ятати про своє коріння.

До речі, про родину – одну з головних ролей – розкішної білявки – виконала невістка Михайла Михайловича – Аліна Поплавська. Друга акторка – Катерина Гладій – в червоній кучерявій перуці – за словами ректора, дуже нагадувала йому його перше кохання.

А сам кліп можна було назвати "Багато відтінків червоного" – підбирався червоний костюм у розкішних паєтках для головного героя, шкіряні звабливі сукні балету, червоні музичні інструменти, декорації, навіть декілька видів червоної помади для дівчат. А ще одну з важливих ролей виконував білий колір. І це не випадково – адже, за словами Михайла Поплавського, саме червоний та білий його улюблені кольори, вони роблять життя яскравішим.

Як завжди велику роботу виконала команда – стилістів, візажистів, хореографів. Дівчата-танцюристки навіть відкрили закулісну таємницю, що їм спеціально показували, як треба грати на бас-гітарі чи барабанах, щоб виглядати, як професійні музиканти.

– Кліпом на пісню "Щастя є", де використані винятково червоні та білі кольори, ми розпочали нову серію робіт, – поділилась Олена Вінярська. А Михайло Поплавський підтвердив – У новому році можемо чекати нових кліпів – ще мінімум у шести кольорах райдуги.

ПРЯМИМ ТЕКСТОМ

Завжди на прем’єрах кліпу Поплавського присутні зіркові гості, які високо цінують талант та креативність співаючого ректора.

– Дякую за оптимістичний, світлий та радісний кліп. Але цього разу я захоплювався вокалом Михайла Михайловича, – поділився Павло Зібров. – Послухайте тільки, як він виконує приспів, скільки в ньому енергії, правдивості, надриву. З яким драйвом, аж мурашки по шкірі, він бере верхні ноти! А ще мені дуже сподобалось, як дівчата грали на барабанах та гітарах.

На прем’єру також завітали подружжя акторів – Віталій Борисюк та Ольга Сумська.

– Енергійний, життєстверджуючий кліп, – прокоментувала актриса. – І у вас не могло бути іншого. Адже Ви заряджаєте тисячі ваших студентів, які виходять від вас окриленими, надихаючись вашою любов’ю до життя та почуттям гумору.

Ольга Сумська також висловила захоплення кольоровою гамою, зауваживши, що такі яскраві кольори омолоджують і соліста, і тих, хто дивиться відео.

До речі, на початку 2000 -го року Ольга Сумська знялась у кліпі "Прощання" Михайла Поплавського. І з таким теплом та натхненням акторка згадувала про цю спільну роботу, що Михайлу Михайловичу не залишилось нічого іншого, як пообіцяти ребрендінг кліпу на цю пісню.

Співачка М’ята відмітила, що Михайло Михайлович, як завжди "на стилі".

– Кліп модний, стильний, молодіжний. Ви, як завжди, у тренді, –поділилась враженнями дівчина. – Костюми, енергетика – все на вищому рівні. Щастя є, тому що щастя – це дружити з вами. Щастя те, що в нашій країні є така людина, що стільки робить для українського шоу-бізнесу.

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ

– В житті все проходить через любов. Любов до батька, матері, дітей, любов до України. Любов та щастя ідуть разом. Прагнення до щастя – це основа кожної людини. А щоб бути щасливим, потрібно наполегливо йти до поставленої мети, – говорить Михайло Поплавський. Таке його життєве кредо підкреслюють і слова пісні:

"Знай, життя не чернетка, минуле не буде інакшим.

Пробачай, не здавайся, від себе до мрії іди

Хто ти є, ким ти станеш в житті – все залежить від тебе"

КОМАНДА

Режисер кліпу – Олена Вінярська

Другий режисер – Михайло Харченко

Оператор-постановник – Павло Комар.

Звичайно, прагнучи йти завжди в ногу з часом, співаючий ректор та його команда знову скористались найсучаснішими світовими технологіями: LED cube, VR-технологіями, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графікою.